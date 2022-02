Preso il ladro che rubava telefoni, borse e green pass ai lavoratori in pausa pranzo È stato preso il ladro che rubava cellulari, borse e perfino green pass ai lavoratori che mangiavano ai tavolini dei locali del quartiere Prati in pausa pranzo.

Agiva durante la pausa pranzo, quando impiegati e altri lavoratori si riversavano nei locali del quartiere Prati per mangiare, a metà della giornata lavorativa. È stato preso quello che è stato definito, proprio per questa ragione, il "ladro delle pause pranzo" che secondo il commissariato di Polizia di Prati, avrebbe compiuto almeno sette colpi. Grazie alla denuncia delle persone derubate, è stato possibile per gli agenti della polizia avviare le indagini fino a rintracciare il malvivente e accertare l'identità del ladro grazie alla loro conferma in fase di riconoscimento,

Il ladro che, una volta identificato, si è scoperto essere un uomo originario di Capo Verde di 41 anni, arrivava nel quartiere in pieno centro di Roma a bordo di un motorino e, una volta giunto nei pressi della zona con i locali in cui ogni giorno si riversano per mangiare, ne sceglieva uno nel quale avrebbe compiuto il colpo della giornata.

L'aspetto rassicurante che non lo faceva sembrare un ladro

Aggirandosi fra i tavolini dei locali, molti dei quali all'aperto, il 41enne sceglieva chi colpire fra i tanti impiegati e lavoratori che stavano consumando il proprio pasto durante la pausa pranzo: i locali del quartiere Prati, infatti, ospitano ogni giorno numerosi impiegati e lavoratori che lavorano in uffici, tribunali e caserme del quartiere. Non solo: la zona presa di mira è un punto strategico anche perché si trova a pochi passi dalla Città del Vaticano, spesso è frequentata da turisti che alloggiano nei bed and breakfast e non è troppo distante da sedi di lavoro prestigiose come lo stadio Olimpico e quella della Rai.

A vederlo, nessuno lo avrebbe mai scambiato per un ladro: ben vestito e dalla presenza rassicurante, il 41enne, invece, riusciva a cogliere i momenti di distrazione e ad utilizzarli per rubare borse, smartphone e persino green pass a chi stava mangiando il proprio pranzo.