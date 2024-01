Preso a testate un vigile urbano alla stazione Termini: “Che c… ti guardi?” L’uomo è stato bloccato e denunciato per lesioni. L’agente ferito, in servizio presso il II Gruppo Sapienza, è stato accompagnato al pronto soccorso per essere medicato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un vigile urbano è stato aggredito e preso a testate al volto in via Goito, zona stazione Termini a Roma. “Che ca… ti guardi?”, avrebbe detto l'aggressore, secondo quanto riporta la Repubblica, prima di colpire l'agente della polizia locale. Il 30enne, senza alcun apparente motivo, avrebbe cercato prima di provocare il vigile, che stava semplicemente attraversando la strada per fare rientro al Comando, e poi lo ha colpito. L'uomo è stato bloccato e denunciato per lesioni. L'agente ferito, in servizio presso il II Gruppo Sapienza, è stato accompagnato al pronto soccorso per essere medicato.

"Nel fare gli auguri di pronta guarigione al collega, torniamo a porre l'accento sulla situazione di degrado delle zone Termini ed Esquilino, troppo spesso abbandonate, come pure le periferie dalla gestione della sicurezza nell'ultimo triennio", ha dichiarato in una nota il segretario romano del SULPL (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale, Marco Milani.

"Attendiamo con fiducia il cambio di passo già annunciato dal nuovo Comandante Generale Mario De Sclavis, sulla gestione della Direzione Sicurezza Urbana e dei gruppi speciali, riportando legalità in zone divenute terre di nessuno", ha detto ancora Milani.

Proprio il nuovo comandante dei vigili, Mario De Sclavis, aveva annunciato che avrebbe aumentato le pattuglie anche nei dintorni della stazione Termini. Così aveva dichiarato nell'incontro di presentazione con la stampa: "Aumenteremo le pattuglie nelle zone più degradate: saranno a breve assunte 800 unità e nel frattempo andremo avanti con quello che abbiamo facendo il massimo. Le zone che che cercheremo di battere maggiormente sono l'Esquilino, Centocelle, San Basilio, l'area della stazione Termini e le aree intorno ai campi nomadi".