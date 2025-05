video suggerito

Preso a calci e pugni mentre aspetta l'autobus sulla Prenestina: 59enne in ospedale con 40 giorni di prognosi Succede nel pomeriggio di lunedì 19 maggio in zona Prenestino a Roma. La vittima di 59 anni è stata aggredito mentre aspettava l'autobus. Trasportato in ospedale ha riportato lesioni al volto e sul resto del corpo.

A cura di Enza Savarese

Immagine di repertorio

Aggredito mentre aspettava l'autobus in zona Prenestina. Vittima un uomo di 59 anni, che è stato preso a calci e pugni da un trentunenne fermato prontamente dalle forze dell'ordine. Il cinquantanovenne è stato trasportato in ospedale, dove è stato medicato e dimesso con quaranta giorni di prognosi. Le ferite più profonde sono quelle riportare al volto, ma il suo quadro clinico non sembra essere preoccupante.

Aggredito mentre aspetta l'autobus: arrestato sul posto un trentunenne

Sull'accusato pende ora una denuncia per lesioni personali. Sul posto in seguito all'aggressione una pattuglia del V Gruppo Prenestino della polizia locale di Roma Capitale, allertata dai testimoni presenti in zona e che hanno assistito alla scena. Dopo essere stato fermato, non è stato possibile identificare il giovane sul luogo dell'aggressione, perché privo di un documento d'identità. Il ragazzo è stato quindi trasportato alla sede del Gruppo Prenestino della polizia locale, dove gli agenti hanno effettuato la procedura per identificarlo.

Si indaga sulla dinamica e il movente dell'aggressione

Intanto la polizia locale indaga sulla dinamica dell'incidente. Non è chiaro se l'aggressione all'altezza del civico 244 in via Prenestina sia stato un agguato premeditato o se la rissa sia avvenuta dopo una lite tra i due, mentre entrambi erano in attesa alla fermata dell'autobus. La vittima verrà ascoltata dalle forze dell'ordine. Dopo le dimissioni dall'0spedale il cinquantanovenne presenta ferite al volto ed altre contusioni, però poco gravi. Anche il giovane fermato verrà posto ad interrogatorio per raccontare la sua dinamica dei fatti.