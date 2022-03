Preside e professore tagliano un ciuffo di capelli ad un alunno e finiscono a processo La ex preside e un professore del Collegio San Giuseppe De Merode di Roma finiscono a processo per aver tagliato un ciuffo di capelli ad un alunno e filmato la scena.

A cura di Beatrice Tominic

È il mese di dicembre del 2020 quando un alunno si è visto tagliare un ciuffo di capelli dalla preside della sua scuola, l'istituto esclusivo Collegio San Giuseppe De Merode, in via San Sebastianello, a due passi da piazza di Spagna, nel pieno centro della città di Roma. A filmare il taglio di capelli improvvisato in un video realizzato con un telefonino, poi mostrato ai compagni di classe, uno dei suoi professori: entrambi finiscono a processo.

Secondo i docenti, infatti, quel ciuffo di capelli ribelle, un po' alla Elvis Presley, non avrebbe rispecchiato lo stile della scuola e, proprio per quello, prima del colpo di forbici il giovane alunno sarebbe stato già rimproverato per la sua acconciatura.

Il taglio del ciuffo in presidenza

Il taglio del ciuffo è avvenuto alle ore 8,15 del 18 dicembre 2020, poco dopo l'entrata in classe, nell'ufficio della preside. Il ragazzino, di 13 anni, quella mattina, è stato immediatamente convocato in presidenza ed è lì che la preside, oggi in pensione, lo ha accolto con le forbici in mano e, dopo averlo rimproverato, ha provveduto ad aggiustare il suo ciuffo con un taglio netto a sorpresa. Nell'ufficio di presidenza, però, in quel momento si trovava anche uno dei professori. "Quando l'ho, gli ho chiesto perché fosse entrato e lui mi ha spiegato che era stato convocato per i capelli, ma non sapevo cosa volesse fare la preside – sembra abbia rivelato il professore parlando con gli investigatori – Io non ho visto nulla, ho solo fatto quello scatto." Una volta rientrato in classe, durante l'intervallo dalle lezioni, però, il professore avrebbe mostrato il video ad alcuni studenti curiosi, mettendo in imbarazzo il ragazzo vittima del colpo di forbice.

Leggi anche Violenta la figlia 16enne dell'amico: denunciato dai compagni di classe della giovane

Taglio del ciuffo: si apre il processo

A causa del taglio del ciuffo e del video girato nell'ufficio di presidenza, il pm Calaresu ha citato in giudizio la preside e il professore con l'accusa di violenza privata e abuso di mezzi di correzione o disciplina: la data d'inizio del processo, a piazzale Clodio, è fissata per la giornata del 22 aprile 2022.