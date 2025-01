Presi a martellate vicino San Pietro, paura in strada per una coppia a Roma

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Paura in strada a Roma per una coppia. Nei pressi di piazzale della centralissima stazione San Pietro un uomo e una donna sono stati aggrediti da un 71enne senza fissa dimora. L'uomo aveva in pugno un martello e ha cominciato a colpire i due malcapitati. Le vittime hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine e sul posto sono subito arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma.

L'aggressore è un clochard di 71 anni

I militari hanno identificato e poi denunciato l'aggressore, un uomo di 71 anni di nazionalità croata e senza fissa dimora. Nella tenda utilizzata come ricovero per la notte dal clochard, sistemata vicino all'ingresso della stazione San Pietro, i carabinieri hanno trovato e sequestrato un coltello a serramanico.

L'uomo ricoverato in ospedale, la donna dimessa con sette giorni di prognosi

Quanto alle vittime, sono state soccorse entrambe e trasportate in ambulanza al pronto soccorso. L'uomo è stato ricoverato, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. La donna, invece, è stata medicata in ospedale e dimessa dai sanitari con una prognosi di sette giorni. Secondo le prime ricostruzioni, l'aggressione sarebbe scaturita da una lite tra il senza tetto e gli altri due. Sulla vicenda, comunque, stanno indagando i carabinieri.