Preoccupa l'accelerazione dei contagi in provincia di Latina, dove oggi sono stati registrati 78 nuovi casi di coronavirus. Lo stesso direttore della Asl di Latina, Giorgio Casati, ha parlato di "situazione preoccupante". Non ci sono cluster diffusi, ma contagi diffusi che nascono all'interno delle famiglie o tra amici. "Non abbiamo a che fare con un cluster unico. Stiamo andando comunque avanti con i tamponi, ma dobbiamo mantenere molto alta l'attenzione e lavorare insieme affinché le misure introdotte per la provincia di Latina e riprese in gran parte anche a livello nazionale, abbiano i loro frutti. Ho però la sensazione che molte persone non si rendano realmente conto della situazione e tendono ad avere comportamenti sociali che sono i medesimi dell'era pre-Covid. Questo non va bene", ha dichiarato Casati. Secondo il direttore grazie ai provvedimenti restrittivi messi in campo la curva nei prossimi giorni "dovrebbe flettersi, ma abbiamo bisogno della collaborazione di tutti".

Il sindaco di Latina, Damiano Coletta, ha insistito sull'importanza "di mantenere alto il livello di attenzione e concentrarsi per rispettare le regole". Purtroppo, ha ribadito il sindaco, "si conferma il contagio a livello del giro familiare e amicale e c'è la necessita' di adottare comportamenti più rigorosi".

I nuovi contagi in provincia di Latina nel dettaglio

I casi registrati oggi, 13 ottobre, in provincia di Latina sono, come anticipato, 78. Sono distribuiti così: Aprilia (4), Cisterna di Latina (2), Cori (3), Fondi (5), Latina (35), Minturno (5), Monte San Biagio (1), San Felice Circeo (1), Sabaudia (2), Santi Cosma e Damiano (1), Sermoneta (3), Sezze (3), Sonnino (7), Terracina (6).