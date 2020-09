Cede il manto stradale di via Montemiletto: strada chiusa al traffico in attesa che la voragine venga riparata. Accade lunga la strada del Colle Prenestino che lo collega all'omonima via consolare. Lo hanno spiegato i cittadini del Comitato di Quartiere Colle Prenestino, che spiegano: "Dal pomeriggio di ieri, Via montemiletto è chiusa al traffico causa il cedimento del manto stradale. Un inizio di voragine molto pericolosa per la stabilità dei fabbricati circostanti".

Sempre il comitato di quartiere ha spiegato che "la causa di questo cedimento è presumibilmente una grossa perdita d’acqua. Molti disagi per gli abitanti della via per la conseguente interruzione del servizio idrico". Disagi, dunque, per gli abitanti della zona, costretti a fare a meno sia della strada sia del servizio idrico. Sul posto sono al lavoro gli uomini del VI Gruppo Torri ed i tecnici Acea. La chiusura della strada va dal numero civico 19 al 35. Nelle ultime ore sulla Capitale e sul Lazio si sono anche riversate forti piogge, che potrebbero aver contribuito in maniera decisiva ad indebolire il già provato manto stradale. I tecnici sono comunque al lavoro per ripristinare quanto prima l'asfalto e mettere in sicurezza la strada, riparando contestualmente anche il guasto idrico. Per alcune famiglie, l'allaccio alla rete è già stato ripristinato, mentre i rimanenti residenti dovrebbero riavere l'acqua nelle proprie abitazione entro domani. Il meteo, tuttavia, non lascia presagire nulla di buono con nuove abbondanti piogge anche sul Lazio, che potrebbero rendere ancor più complicata la tenuta delle strade più a rischio.