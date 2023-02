Prendono un brutto voto e per vendetta devastano la loro scuola: nei guai 8 studenti di Guidonia Gli studenti, tutti minorenni, sei ragazzi e due ragazze, dovranno rispondere delle gravi accuse di danneggiamento aggravato e invasione di edifici.

Forse per noia o forse per vendetta dopo aver preso un brutto voto, otto ragazzini sono sospettati di aver devastato la loro scuola, un istituto superiore di Guidonia Montecelio, a Nord Est di Roma. I carabinieri della tenenza locale li hanno denunciato in stato di libertà. Sono tutti minorenni. I fatti risalgono allo scorso novembre, quando la dirigente scolastica è andata in caserma per denunciare quanto accaduto: al di fuori dell'orario scolastico alcuni ragazzi sono entrati a scuola e hanno danneggiato gravemente le aule.

L'analisi dei video registrati dalle telecamere di sicurezza installate all'interno dell'istituto hanno permesso di risalire con facilità all'identità dei ragazzi. Fin da subito appariva chiaro a tutti che l'atto vandalico potesse essere stato attuato da alcuni studenti della scuola superiore. Nello specifico si tratta di sei maschi e due femmine. Avrebbero distrutto una porta e diverso materiale scolastico e didattico, fanno sapere in una nota i carabinieri. Secondo quanto ricostruito, il sistema di allarme dell'istituto si è messo subito in azione e questo ha messo in fuga i ragazzi, che si sono precipitati fuori dall'edificio. Nonostante questo, i danni ammonterebbero a diverse migliaia di euro.

Come anticipato, le immagini della videosorveglianza hanno consentito ai carabinieri di Guidonia di ricostruire i volti degli otto responsabili dei fatti. Sulla vicenda i militari hanno inviato una informativa alla procura presso il tribunale per i Minorenni di Roma, che ha aperto un fascicolo. Gli studenti dovranno rispondere delle gravi accuse di danneggiamento aggravato e invasione di edifici.