Prendono le birre, poi picchiano il barista che gli chiede il conto: uno arrestato, l’altro fugge L’episodio è avvenuto lunedì sera a Fidene. I due uomini si sono comportati come se il bar fosse il loro, prendendo le birre e andandosene senza nemmeno provare a nascondersi.

A cura di Natascia Grbic

Sono entrati in un bar, hanno preso alcune birre dal frigo e sono usciti come se nulla fosse, come se il locale fosse il loro e non dovessero niente a nessuno. Ma il titolare non è passato sopra a questo comportamento che va ben oltre la prepotenza, ed è andato dai due a chiedere che saldassero il conto. In tutta risposta è stato picchiato, preso a pugni e lasciato per terra, quasi svenuto. L'episodio, riportato da Il Messaggero, è avvenuto lunedì sera in un bar a Fidene. Sul posto è intervenuta la polizia, chiamata dai clienti del bar, che hanno assistito alla scena e allertato immediatamente il 112. Uno dei due aggressori è stato arrestato, l'altro è riuscito a fuggire ma sembra che sia già stato identificato. L'uomo arrestato, un 40enne, ha diversi precedenti penali e dovrà rispondere di rapina.

"Ero dietro il bancone – le parole del titolare alla polizia, riportate dal quotidiano romano – quando ho visto che quei due hanno preso alcune bottiglie di birre senza pagarle. Mi aspettavo che si recassero alla cassa invece ho visto che uscivano dal locale. Allora sono andato fuori per dirgli che dovevano pagare. A quel punto mi hanno risposto male e poi mi hanno picchiato. Un fatto grave, non si può permettere nessuno di comportarsi in questo modo. E sono contento che siate intervenuti in tempo per arrestarne uno". A quanto sembra, i due non hanno provato a rubare le bottiglie di birra dal frigo senza essere visti. Le hanno prese senza provare nemmeno a nascondersi, come se gli fossero dovute e il locale fosse il loro. Un comportamento prevaricatore, che forse pensavano non avrebbe avuto conseguenze. E invece il titolare li ha denunciati.