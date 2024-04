video suggerito

Prende fuoco discarica in via Collatina, sequestrati 7mila metri quadrati già sotto indagine Sequestrata l’area da 7mila metri quadri che ospitava la discarica abusiva fra via Collatina e viale Togliatti: sull’area era già in corso un’indagine per illecito ambientale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

39 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'incendio è scoppiato giovedì scorso, 18 aprile 2024, in una discarica abusiva che si trova fra la via Collatina Vecchia, all'altezza del civico 61, viale Palmiro Togliatti e via del Flauto, a pochi passi dal liceo Giorgi Woolf. Sul posto sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco che hanno continuato l'intervento per le operazioni di spegnimento anche per tutta la notte e la giornata successiva.

A due giorni dall'originarsi delle fiamme, una volta spento qualsiasi innesco e bonificata la zona, è arrivato il provvedimento della polizia locale di Roma Capitale che ha disposto, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, il sequestro della discarica abusiva.

Il sequestro dei 7mila metri quadrati di discarica abusiva

Si tratta di un'aerea di circa 7mila metri quadrati su cui era già in corso un'indagine per per illeciti ambientali e ipotesi di inquinamento, portata avanti dagli agenti dell'Unità SPE (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale) della Polizia Locale, su delega della Procura della Repubblica di Roma.

Non appena concluse le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, le squadre hanno proceduto al sequestro dell'area e della parte residua dei rifiuti presenti nel territorio.

L'incendio in viale Palmiro Togliatti

L'allarme è scattato verso le 13 del giovedì 18 aprile 2024, quando, in mezzo ai materiali di risulta, si è sviluppato l'incendio. Una nube scura, alta e densa si è alzata dai rifiuti della discarica abusiva ed è apparsa ben visibile anche a distanza di chilometri. Sul posto sono arrivate due autobotti e l'APS 10A di La Rustica, insieme ai mezzi movimento terra(GOS). Disagi nell'aria del quartiere, a causa del tipo di rifiuti bruciati, ma fortunatamente non sono rimaste coinvolte persone.

Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per tutta la notte e l'intervento, compreso di messa in sicurezza dell'aria, si è concluso soltanto il giorno dopo.