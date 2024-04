video suggerito

Incendio su via Collatina, a fuoco discarica a cielo aperto: nube nera visibile da chilometri Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con tre macchine, l'autopompa e le autobotti. La situazione è sotto controllo, ma è ancora visibile la nube di fumo nero causata dal rogo.

A cura di Natascia Grbic

L'incendio su via Collatina

Un incendio si è sviluppato verso le 13.50 di oggi su via Collatina, nei pressi della Palmiro Togliatti e dell'Esselunga. Ad andare a fuoco, rifiuti di una discarica a cielo aperto, una delle tante che affollano la città, ma soprattutto quella zona di Roma. Ante di armadi, bandoni di plastica, materiale di risulta, tutti ammassati nello stesso luogo da ormai diverso tempo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con tre macchine, l'autopompa e le autobotti, in modo da spegnere le fiamme. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, il rogo non è preoccupante e la situazione è sotto controllo. Ciò che preoccupa, come sempre in questi casi, è la nube tossica visibile a chilometri di distanza, che si è sprigionata a causa dell'incendio. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.

L'incendio non ha fortunatamente causato né feriti né grossi danni. Disagi si sono avuti nel pomeriggio su via Collatina, quando il fumo ha invaso la carreggiata in quel momento attraversata dal giornaliero traffico stradale. Nessuna via è stata chiusa, e la circolazione è rimasta pressoché normale per tutta la giornata.

A Roma ci sono oltre mille discariche abusive. A essere più colpite sono le zone periferiche della capitale, oggetto di uno sversamento di rifiuti selvaggio e incontrollato, che porta poi a conseguenze nocive per la popolazione. Tra questi, ovviamente, gli incendi e i roghi tossici che si sviluppano in special modo con l'avvicinarsi dell'estate. Nessuna zona di Roma è esente da questo ‘fenomeno', anche se è la periferia est, quella con maggiore urbanizzazione, la più colpita.