roma
video suggerito
video suggerito

Prende a coltellate la moglie in strada ad Avezzano e scappa: fermato a Roma dai carabinieri

Un uomo di 42 anni ha provato ad uccidere la moglie in strada colpendola con diverse coltellate in strada ad Avezzano, poi è scappato. Rintracciato a Roma, è stato fermato dai carabinieri.
Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora
A cura di Beatrice Tominic
36 CONDIVISIONI
Immagine

Ha accoltellato la moglie in strada poco prima dell'una di notte, fra venerdì 8 e sabato 9 agosto 2025. L'ha colpita più volte sferrandole coltellate al torace e alle braccia, lasciandola in fin di vita lungo le strade di Avezzano, in provincia de L'Aquila, in Abruzzo. La donna è stata soccorsa. Il marito, invece, è scappato via e rintracciato soltanto qualche ora più tardi a Roma.

Accoltella la moglie ad Avezzano e scappa a Roma: cosa è successo

I fatti risalgono alla notte scorsa, fra venerdì 8 e sabato 9 agosto 2025 quando, verso l'una di notte, un quarantasettenne residente a Luco dei Marsi ha iniziato a litigare con la moglie. Le grida hanno attirato l'attenzione delle persone, residenti e passanti che hanno assistito alla scena. A un certo punto l'uomo ha estratto un coltello e ha iniziato a prendere a coltellate la moglie in strada ad Avezzano.

Come sta la donna presa a coltellate dal marito

L'ha colpita più volte al torace e alle braccia e poi l'ha lasciata esanime in strada, mentre lui è fuggito via. La donna, una quarantaduenne di origine macedone, come il marito, nel frattempo è stata soccorsa e trasportata d'urgenza all'ospedale di Avezzano, dove è ricoverata in prognosi riservata in terapia intensiva.

Leggi anche
Tragico incidente in moto a Roma: esce fuori strada e muore a 54 anni

La fuga del quarantasettenne: fermato a Roma dai carabinieri

Il marito, dopo averla aggredita, è scappato via. È stato rintracciato qualche ora dopo a Roma, fermo a bordo strada all'interno della sua auto su viale Palmiro Togliatti. A rintracciarlo i carabinieri del Nucleo radiomobile di Roma alle 4.40 circa di stanotte. Nei suoi confronti è stato eseguito il fermo di indiziato di delitto e l'uomo è stato trasportato immediatamente in carcere a Regina Coeli.

Attualità
Cronaca
36 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Gimmy Pozzi, morto a Ponza 5 anni fa. Il papà: "Per me non è passato neanche un giorno"
Il papà a Fanpage.it: "C'è un testimone, è stato minacciato da una figura istituzionale"
"C'è un testimone che dice di sapere tutto, ma la polizia non lo chiama"
La famiglia contro l'archiviazione: "Vogliamo sapere chi l'ha ucciso"
Procura chiede l'archiviazione. Il legale: "Sconcertati, faremo opposizione"
Il giallo di Ponza: trovate tracce del Dna di due uomini su una carriola
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views