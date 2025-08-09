Prende a coltellate la moglie in strada ad Avezzano e scappa: fermato a Roma dai carabinieri

Un uomo di 42 anni ha provato ad uccidere la moglie in strada colpendola con diverse coltellate in strada ad Avezzano, poi è scappato. Rintracciato a Roma, è stato fermato dai carabinieri.

Ha accoltellato la moglie in strada poco prima dell'una di notte, fra venerdì 8 e sabato 9 agosto 2025. L'ha colpita più volte sferrandole coltellate al torace e alle braccia, lasciandola in fin di vita lungo le strade di Avezzano, in provincia de L'Aquila, in Abruzzo. La donna è stata soccorsa. Il marito, invece, è scappato via e rintracciato soltanto qualche ora più tardi a Roma.

Accoltella la moglie ad Avezzano e scappa a Roma: cosa è successo

I fatti risalgono alla notte scorsa, fra venerdì 8 e sabato 9 agosto 2025 quando, verso l'una di notte, un quarantasettenne residente a Luco dei Marsi ha iniziato a litigare con la moglie. Le grida hanno attirato l'attenzione delle persone, residenti e passanti che hanno assistito alla scena. A un certo punto l'uomo ha estratto un coltello e ha iniziato a prendere a coltellate la moglie in strada ad Avezzano.

Come sta la donna presa a coltellate dal marito

L'ha colpita più volte al torace e alle braccia e poi l'ha lasciata esanime in strada, mentre lui è fuggito via. La donna, una quarantaduenne di origine macedone, come il marito, nel frattempo è stata soccorsa e trasportata d'urgenza all'ospedale di Avezzano, dove è ricoverata in prognosi riservata in terapia intensiva.

La fuga del quarantasettenne: fermato a Roma dai carabinieri

Il marito, dopo averla aggredita, è scappato via. È stato rintracciato qualche ora dopo a Roma, fermo a bordo strada all'interno della sua auto su viale Palmiro Togliatti. A rintracciarlo i carabinieri del Nucleo radiomobile di Roma alle 4.40 circa di stanotte. Nei suoi confronti è stato eseguito il fermo di indiziato di delitto e l'uomo è stato trasportato immediatamente in carcere a Regina Coeli.