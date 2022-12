Premiato dal municipio Luca Morelli, lo studente che ha salvato la vita di un uomo a Copenaghen Luca Morelli ha salvato la vita a un uomo di quarant’anni a Copenaghen. Il municipio delle Torri lo ha omaggiato conferendogli un premio per il gesto di coraggio.

A cura di Natascia Grbic

Luca Morelli, il ragazzo che a fine novembre ha salvato la vita di un uomo caduto in un canale a Copenaghen, è stato premiato dal VI municipio per il gesto eroico compiuto senza pensarci. L'amministrazione guidata dal presidente Nicola Franco lo ha incontrato insieme alla sua famiglia, conferendogli una targa in memoria di quei momenti.

"Un vero piacere aver conosciuto Luca Morelli e la sua famiglia – le parole di Franco – Ci ha conquistati con la sua semplicità e con la grande forza del suo coraggio. A lui il merito di aver salvato la vita di un uomo sconosciuto in una notte a Copenaghen. Come amministrazione municipale abbiamo voluto rendere omaggio al suo grande coraggio. Luca e la sua famiglia, belle persone".

"Ho capito subito che quell’uomo era in difficoltà, con la corrente che lo spingeva lontano dalla riva. Insieme a un amico, abbiamo preso una delle barchette parcheggiate sul greto. L’abbiamo spinta nel canale e abbiamo remato con forte intensità. Intanto chiamavamo quell’uomo, cercavamo di capire in che condizioni fosse. Il corpo veniva trascinato e noi eravamo in scia, ma ho capito che non c’era più tempo. Che ogni secondo era prezioso per salvargli la vita. Non ci ho pensato un istante, mi sono tuffato dalla barchetta e l’ho raggiunto a nuoto. Gli ho messo subito la testa fuori dall’acqua e poi l’ho portati verso la riva. Per l’adrenalina non ho sentito neanche freddo lì per lì. La situazione era così concitata che non ho avuto tempo di pensare a nulla se non alla vita di quell’uomo. Poi mi hanno dato delle coperte termiche e dei vestiti asciutti. Ma sto benissimo".