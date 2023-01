Precipita dalla giostra del ‘polpo’ e si schianta contro le inferriate: gravissimo 14enne L’incidente è avvenuto intorno alle 18 di ieri, sabato 14 gennaio, al Parco Matusa di Frosinone. Il 14enne è ancora in pericolo di vita e le sue condizioni restano gravissime.

A cura di Enrico Tata

È caduto, per cause ancora da accertare, dalla giostra delle ‘tazze rotanti' a Frosinone e si è schiantato contro le inferriate di protezione. Un ragazzino di 14 anni è stato ricoverato in gravissime condizioni per lesioni alla testa. Soccorso dai sanitari del 118, è stato accompagnato in eliambulanza al Policlinico Gemelli di Roma dopo essere stato trasferito d'urgenza in un primo momento all'ospedale Spaziani di Frosinone.. È tuttora in pericolo di vita e la sua prognosi resta riservata. Stando a quanto si apprende, il giovane ha perso immediatamente i sensi.

Cade dalla giostra delle ‘tazze rotanti', gravissimo un 14enne

L'incidente è avvenuto intorno alle 18 di ieri, sabato 14 gennaio, al Parco Matusa di Frosinone. Il ragazzo, stando a quanto ricostruito, era arrivato a Frosinone da Morolo, un paesino della provincia, insieme a un gruppo di amici. È salito sul ‘polipo', la giostra delle tazze rotanti e all'improvviso, per cause ancora da accertare, è stato sbalzato a terra e si è andato a schiantare contro le reti metalliche di protezione, subendo un violentissimo trauma cranico. Delle indagini si stanno occupando i carabinieri di Frosinone, che hanno transennato l'area e disposto la chiusura della giostra per effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

La giostra del ‘polipo', della ‘piovra' o del ‘ragno' è un'attrazione che si trova spesso nei luna park di tutta Europa ed è composta da cinque o sei bracci che ruotano, salgono e scendono. Ogni braccio ha diverse ‘tazze' rotanti. La giostra ha di solito in cima una decorazione a polpo o a ragno.