Riversa in gravi condizioni un quindicenne precipitato dal terzo piano di una palazzina in pieno centro a Roma. Il tragico episodio si è verificato questa mattina intorno alle ore 11 al civico 97 di via Belsiana, una traversa di via Condotti, dove il ragazzo abita con la famiglia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Comando provinciale di San Lorenzo in Lucina per far luce sull'accaduto. Intanto un ambulanza ha trasportato il giovane in codice rosso all'ospedale Bambino Gesù di Roma. Le sue condizioni sono molto gravi a causa dei traumi riportati nel violento impatto col suolo. Ancora da chiarire le dinamiche che hanno provocato la caduta del quindicenne. Da quanto si apprende, i suoi genitori erano in casa al momento della tragedia e presto verranno ascoltati dai carabinieri.

