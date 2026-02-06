Precipita da una nave da crociera, morto turista tedesco: tragedia al porto di Civitavecchia

Una nave da crociera al porto di Civitavecchia, foto di repertorio.

Un uomo, un turista di nazionalità tedesca, è morto dopo essere precipitato dalla nave da crociera su cui viaggiava sulla banchina del porto di Civitavecchia. Il tutto è avvenuto sotto gli occhi dei soccorritori del 118 e dei vigili del fuoco, presenti sul posto per un'altra emergenza. La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di oggi venerdì 6 febbraio, dove un uomo di mezza età ha perso la vita cadendo dalla murata della Costa Smeralda. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, si tratterebbe di un gesto volontario.

Precipita dalla murata della nave da crociera

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, l’allarme è scattato intorno alle 14. Le squadre del distaccamento di Civitavecchia erano già impegnate in una serie di interventi legati al maltempo che sta interessando il territorio e, in quel momento, stavano fornendo assistenza all’atterraggio di un elicottero di soccorso alla banchina 12. Il velivolo era arrivato per trasferire un passeggero colto da malore a bordo della nave da crociera.

Proprio pochi istanti dopo l’atterraggio dell’elicottero, un tonfo improvviso ha richiamato l’attenzione dei vigili del fuoco. Un uomo era appena caduto dalla murata della nave, finendo sulla banchina. I soccorritori sono intervenuti immediatamente insieme al personale sanitario presente a bordo, avviando le manovre di rianimazione nel tentativo di salvargli la vita.

Nonostante i tentativi, però, le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravissime. Il medico del 118, giunto sul posto poco dopo, non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato e la Capitaneria di Porto, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica e chiarire le circostanze della caduta. Tutti gli elementi sembrano puntare sull'ipotesi del suicidio, forse ripreso anche dalle telecamere di sicurezza. Se ciò dovesse essere confermato, la nave potrebbe ripartire a breve.

Costa Crociere: "Piena collaborazione alle autorità e cordoglio alla famiglia"

"È con profonda tristezza che confermiamo il decesso di un ospite di nazionalità tedesca avvenuto oggi al porto di Civitavecchia", ha scritto Costa Crociere in un comunicato. "Secondo una prima ricostruzione degli eventi, l’ospite si sarebbe volontariamente buttato sulla banchina mentre la nave si trovava in porto per le normali operazioni. L’equipaggio al momento impegnato nelle abituali operazioni di imbarco e sbarco degli ospiti è intervenuto immediatamente e sono state attivate con urgenza tutte le procedure previste in questi casi. In parallelo sono state prontamente informate le autorità competenti che stanno conducendo le verifiche necessarie per accertare l’esatta dinamica dell’evento. Il Comandante di Costa Smeralda e la compagnia stanno fornendo piena collaborazione alle autorità ed offrendo tutto il supporto possibile ai familiari dell’ospite. Costa Crociere e tutto l’equipaggio di Costa Smeralda esprimono il più sincero e sentito cordoglio alla famiglia in questo momento di grande dolore", conclude il comunicato.