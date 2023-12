Precipita con l’amica da un muretto alto otto metri, gravissima 14enne L’incidente è avvenuto a Nettuno il 23 dicembre. La ragazzina, di soli 14 anni, ha riportato gravi fratture alla testa ed è stata trasferita al Bambino Gesù di Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Una ragazzina di quattordici anni si trova ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Bambino Gesù di Roma dopo essere caduta da otto metri d'altezza. L'incidente, che risale al 23 dicembre, è avvenuto in via della Liberazione a Nettuno. Anche una coetanea dell'adolescente si trova ricoverata agli ospedali Riuniti di Anzio e Nettuno per lo stesso motivo: le sue condizioni sarebbero meno gravi di quelle dell'amica. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Anzio, mentre la procura di Velletri ha aperto un fascicolo d'indagine.

La ragazzina al Bambino Gesù di Roma

Secondo le prime informazioni, le due ragazzine sarebbero precipitate da otto metri di altezza mentre scavalcavano il muro di cinta di un albergo chiuso in via della Liberazione a Nettuno. Una delle due, in particolare, ha riportato ferite molto gravi, con diverse fratture al cranio. Soccorsa dagli operatori sanitari del 118, è arrivata in stato di incoscienza all'ospedale di Latina, dove è stata presa subito in carico dai medici. Le ferite riportare però, erano troppo gravi, e si è reso necessario il trasferimento d'urgenza in una struttura specializzata. Al momento si trova all'ospedale Bambino Gesù di Roma, ma non si sa se sia in pericolo di vita o meno.

Tentata irruzione alla sede di un giornale locale

Ed è notizia di poco fa che un gruppo di persone, in relazione a quanto successo alla ragazzina, ha tentato di fare irruzione nella sede del giornale online ‘Il Clandestino' dopo che la redazione ha pubblicato un articolo sulla vicenda. Un uomo in particolare avrebbe tentato di sfondare il cancello per entrare nell'ufficio e un giornalista sarebbe stato colto da malore. Sul posto polizia e carabinieri.