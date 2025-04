video suggerito

Precipita col deltaplano e si schianta sui cavi dell’alta tensione: ritrovato morto il pilota Il pilota è stato ritrovato senza vita nelle campagne pontine, nei pressi del fiume Ufente, fra Sezze e Pontinia. Per lui non c’è stato niente da fare. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Beatrice Tominic

Un deltaplano è precipitato in provincia di Latina, fra Sezze e Pontinia, nel corso della mattina di oggi, domenica 27 aprile 2025. Le ricerche per ritrovare il pilota, disperso nella caduta, sono scattate immediatamente nella zona che si trova intorno al punto in cui è caduto il velivolo leggero, nella campagna pontina. Dopo un paio di ore di ricerche, i soccorritori sono riusciti a rintracciare l'uomo, originari di Artena. Per lui, però, non c'è stato più niente da fare. Ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano.

Lo schianto col deltaplano: cosa è successo

L'uomo, di cui non sono stati ancora diffusi nome ed età, sembra che fosse originario di Artena, come riporta Latina Oggi.eu. Partito proprio da Artena, stava sorvolando il territorio fra Sezze e Pontinia, in campagna, con il suo deltaplano a motore, quando ha segnalato di avere dei problemi. Poco dopo è precipitato ed è caduto giù, schiantandosi con i cavi dell'alta tensione. Poi è precipitato al suolo.

L'arrivo dei soccorsi

Non appena scattata la segnalazione di emergenza al numero di emergenza 112 e sono scattati i soccorsi. Una volta individuato il punto in cui è precipitato il deltaplano, in un luogo impervio, nella campagna e sulle sponde del fiume Ufente, è stato lì che si sono recati i soccorsi. Vigili del fuoco, Carabinieri della Compagnia di Latina e del Comando Stazione di Sezze oltre agli operatori del pronto soccorso sanitario del 118, arrivati con un'ambulanza. Dopo aver recuperato il velivolo, sono continuate le ricerche del pilota.

Il dramma: ritrovato senza vita il pilota

Dopo più di un paio di ore di ricerche, è stato ritrovato il corpo del pilota senza vita. Secondo una prima analisi, le lesioni riportate nell'impatto sono state fatali. Per l'uomo non c'è stato più niente da fare: agli operatori del personale sanitario non è rimasto altro che dichiararne il decesso.

Nel frattempo, però, i carabinieri che hanno raggiunto il luogo hanno avviato le indagini per ricostruire con precisazione la dinamica del terribile incidente e per cercare di trovare eventuali responsabilità, soprattutto per quanto riguarda la presenza di cavi elettrici nella traiettoria di volo e le condizioni meteo al momento del lancio: secondo le prime ipotesi, infatti, avrebbe toccato un traliccio dell'alta tensione prima di cadere giù.