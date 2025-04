Deltaplano precipita in provincia di Latina, si cerca il pilota disperso

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Momenti di paura in provincia di Latina, dove un deltaplano è precipitato al confine tra Pontinia e Sezze. Sono in corso le ricerche per trovare il pilota, al momento risulta disperso e non si conoscono le sue condizioni di salute. L'incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, domenica 27 aprile. Sono in corso le operazioni, ad essere impiegati diversi mezzi di soccorso e forze dell'ordine.

Il deltaplano precipitato in provincia di Latina

Secondo quanto ricostruito finora al momento dell'accaduto era mattina, un uomo si è lanciato con il deltaplano, approfittando della bella giornata di sole primaverile. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, il deltaplano ha perso quota ed è precipitato al suolo. La caduta si è verificata in una zona difficilmente accessibile, che si trova lungo il fiume Ufente in località Gricilli, con una fitta vegetazione.

Ricerche in corso per il pilota disperso

Arrivata la segnalazione al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente dei soccorsi per un deltaplano caduto, sul posto nel luogo indicato è giunto il personale sanitario. Presenti per le operazioni i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Latina. I militari hanno svolto gli accertamenti del caso e ricostruito la dinamica dell'accauto.

Purtroppo il piolota non era vicino al deltaplano e da quanto si apprende al momento non è stato ancora trovato. Le sue condizioni di salute potrebbero essere gravi dato la caduta e serve trovarlo in fretta, per soccorrerlo tempestivamente e trasportarlo in ospedale. La speranza è che sia vivo. Al momento sembra si sia trattato appunto di un incidente.