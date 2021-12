Prati Fiscali, albero crolla su auto in corsa e si schianta sulle case: strada chiusa e traffico Il tratto di via dei Prati Fiscali interessato è stato chiuso dai vigili del fuoco. Nessuna persona è fortunatamente rimasta ferita a causa del crollo.

Tragedia sfiorata nel primo pomeriggio di oggi in via Prati Fiscali, all'altezza di Conca d'Oro. Un albero è crollato su due auto in corsa e su una macchina parcheggiata, andandosi poi ad adagiare su un palazzo. Fortunatamente le persone che si trovavano a bordo dei veicoli non sono rimaste ferite. Spaventati i residenti, che hanno subito chiamato il 112 per richiedere l'intervento dei soccorsi e delle forze dell'ordine. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale e i Vigili del Fuoco, che hanno deciso di chiudere la strada in modo da consentire le operazioni di messa in sicurezza dell'area. A quanto si apprende, il traffico è paralizzato in tutto il quadrante per la chiusura di via dei Prati Fiscali, e non è chiaro quando la situazione potrà tornare alla normalità.

Crolla albero in via dei Prati Fiscali: nessun ferito

Al momento non è ancora noto come sia stato possibile che l'albero sia crollato, se a causa del maltempo che nei giorni scorsi ha colpito la città di Roma o per altri motivi. Il vento, questo pomeriggio, non stava soffiando così forte da poter causare addirittura la caduta di un arbusto di quelle dimensioni. C'è però rabbia e sconcerto da parte dei cittadini per quella che poteva essere una vera e propria tragedia: solo per un caso fortuito i passeggeri delle macchine in corsa non si sono fatti nulla e sono usciti praticamente illesi dalle proprie vetture, danneggiate ovviamente a causa della caduta dell'albero. Da valutare, oltre ai danni causati alle macchine, anche quelli provocati al palazzo, che al momento non sono ancora noti. Anche in questo caso, non risultano persone ferite.