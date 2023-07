Posti di blocco e telecamere contro l’abbandono dei rifiuti. Alle Torri di Roma, evasione Tari al 60% Le soluzioni proposte dal prefetto Lamberto Giannini al presidente del Municipio VI, Nicola Franco, per combattere gli sversamenti illeciti di rifiuto nei quartieri delle Torri, periferia Sud Est di Roma.

A cura di Enrico Tata

Posti di blocco e telecamere: sono le soluzioni proposte dal prefetto Lamberto Giannini al presidente del Municipio VI, Nicola Franco, per combattere gli sversamenti illeciti di rifiuto nei quartieri delle Torri, periferia Sud Est di Roma.

Per evitare conferimenti dai comuni della provincia, sulle vie Casilina, Prenestina e Collatina saranno effettuati posti di blocco da vigili urbani e carabinieri al fine di disincentivare l'abbandono illegale di rifiuti nel territorio del sesto municipio della Capitale. In secondo luogo, saranno installate telecamere di videosorveglianza: "Ci sono Municipi che ne hanno più del loro fabbisogno, e queste verranno dirottate sul nostro Municipio. E' un primo segnale, naturalmente non bastano, ce ne vorrebbero tantissime. Abbiamo un territorio di 600 chilometri di strade, oggi abbiamo 9 telecamere e sono insufficienti".

Dietro all'abbandono di rifiuti alle Torri, "non lo dico solo io, ma tutti sanno che sul tema rifiuti c'è dietro anche la criminalità", ha detto ancora Franco al termine della riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica con il prefetto.

"Recentemente in un parcheggio è stato scaricato un tir intero di balle ecologiche che dovevano andare all'inceneritore, e che invece sono state scaricate lì. Abbiamo poi altri casi, dagli svuota cantine alle imprese, che non rispettano le normative, e che invece di andare in discarica scaricano materiali e rifiuti pericolosi. E' accertato quindi che ci sia un problema", ha detto ancora il minisindaco.

Secondo Franco, nel territorio del Municipio VI l'evasione della Tari è al 60 per cento. "abbiamo in campo un protocollo di intesa tra Roma Capitale e il Comando provinciale della Guardia di finanza di Roma, adesso queste due istituzioni ci aiuteranno per la repressione dell'evasione della Tari. Il protocollo è già in essere, ma ho chiesto di attivarlo e di fare del Municipio Roma VI il territorio pilota a cui dedicarsi. Abbiamo oltre il 60 per cento di evasione Tari, quindi il territorio ne ha bisogno. Anche perché è uno dei motivi per cui poi si creano le discariche abusive e tutto il resto".

Come abbiamo scritto, nei quartieri delle Torri l'emergenza rifiuti è particolarmente critica. In diverse zone, accanto ai cassonetti dell'immondizia ci sono vere e proprie discariche, con mobili, materassi e grandi elettrodomestici abbandonati.