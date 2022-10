Porto fluviale, via libera a riqualificazione ex caserma. Veloccia: “Dopo 20 anni sanata ferita per Ostiense” “Ci piacerebbe che su questi progetti non ci fosse un ostruzionismo di 48 ore in Assemblea capitolina da parte dell’opposizioni, ma magari si costruissero insieme”, ha dichiarato a Fanpage.it l’assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia.

A cura di Enrico Tata

Dopo un lungo dibattito, l'Assemblea capitolina ha approvato la delibera che prevede la rigenerazione dell’ex caserma di Porto Fluviale, il gigantesco palazzo abbandonato a Ostiense. Sarà in parte destinata a case popolari, ma sono previsti anche un mercato, laboratori culturali e spazi sociali. "L'ex caserma da venti anni è una ferita all'interno del quartiere Ostiense. Ieri con la votazione in aula Giulio Cesare abbiamo riavviato la riqualificazione superando l'occupazione e facendo tornare quell'immobile alla funzione pubblica. Ci piacerebbe che su questi progetti non ci fosse un ostruzionismo di 48 ore in Assemblea capitolina da parte dell'opposizioni, ma magari si costruissero insieme. Molto spesso questi progetti poi si fermano, si bloccano e dobbiamo quindi monitorare affinché ciò non avvenga. Sui grandi progetti chiederei alle opposizioni di aiutarci a portarli a casa", ha dichiarato a Fanpage.it l'assessore capitolino all'Urbanistica, Maurizio Veloccia.

Il progetto è stato approvato più di un anno fa nell'ambito del Programma nazionale della qualità dell’abitare del Ministero per le Infrastrutture ed è relativo alla riqualificazione dell'ex caserma che un tempo ospitava gli uffici della direzione del Ministero della Difesa. Il progetto è frutto della collaborazione tra Municipio Roma VIII, Roma Capitale, la Luiss Business School e l'Università Roma Tre. "In Assemblea continuano ad arrivare delibere che ancora addirittura portano la firma dei nostri assessori. Un esempio è proprio quello della riqualificazione dell'edificio in via del Porto Fluviale, presentata da noi", ha raccontato a Fanpage.it la capogruppo dei 5 Stelle in Campidoglio, Linda Meleo. Contrari alla delibera, invece, gli esponenti del centrodestra capitolino, con Andrea De Priamo, ex consigliere e ora senatore di Fratelli d'Italia, che attacca: "Sulle politiche abitative vengono portati avanti progetti in continuità con la sindaca Raggi, come l'assegnazione diretta delle case agli occupanti di via del Porto Fluviale. Una delibera che sta arrivando ora in aula, ma che nasce con la giunta dei 5 Stelle".