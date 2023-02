Porta Maggiore, ciclista di 63 anni resta incastrata sotto al tram: soccorsa in codice rosso Incidente a piazza di Porta Maggiore: nel pomeriggio una donna di 63 anni è rimasta incastrata sotto al tram. Trasportata d’urgenza all’Umberto I, si trova in codice rosso.

A cura di Beatrice Tominic

È rimasta incastrata sotto alla parte anteriore di un tram della linea 14, mentre stava attraversando piazza di Porta Maggiore, in centro a Roma: questo è quanto accaduto ad una ciclista nel pomeriggio di oggi, verso le ore 17.30 di giovedì 16 febbraio.

Non appena allertata, la Sala Operativa dei vigili del fuoco ha inviato sul posto la squadra del Tuscolano I, la 3/A. I pompieri sono arrivati in breve tempo insieme al carro sollevamenti e al capoturno provinciale per liberare la ciclista dal peso del tram.

La ciclista soccorsa in codice rosso

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono arrivati sul posto anche le forze dell'ordine per quanto di loro competenza e gli operatori del personale sanitario del 118. Secondo le prime informazioni, la donna incastrata sotto al tram sarebbe rimasta cosciente anche dopo l'incidente. Le sue condizioni, però, sono molto gravi: trasportata al pronto soccorso del policlinico Umberto I, i medici e gli infermieri che l'hanno presa in cura hanno giudicato le sue ferite con un codice rosso. Fortunatamente, però, non rischierebbe la vita.

L'arrivo dei soccorsi

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e al personale sanitario del 118, sono arrivati in breve tempo anche gli agenti del I Gruppo Centro della Polizia Locale di Roma Capitale che si sono occupati dei rilievi dell'incidente e hanno messo in sicurezza la zona: gli agenti stanno ancora cercando di ricostruire la dinamica e le cause esatte del sinistro.

Nel frattempo, però, come ha comunicato il servizio Twitter di Luceverde Roma, è stato interrotto il servizio di tram per la linea 5 e la 14 fra Porta Maggiore e la Stazione Termini in entrambe le direzioni: attivate, invece, bus sostitutivi.