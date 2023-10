Porta Maggiore, abitazione al sesto piano in fiamme: evacuati 50 condomini, intossicati due anziani L’incendio sarebbe scoppiato per un fornello lasciato acceso: a scopo preventivo sono stati fatti evacuare gli abitanti. Due di loro sono rimasti intossicati.

A cura di Beatrice Tominic

Le fiamme sono divampate nella serata di ieri, verso le ore 20.30. Il rogo ha avuto origine all'interno di un appartamento al sesto piano di un palazzo in via di Porta Maggiore, nella zona centrale della capitale. Fortunatamente, quando si è sviluppato l'incendio, l'abitazione era vuota. Le fiamme in breve tempo hanno iniziato ad ampliarsi minacciando l'intero appartamento e anche quelli vicini. Per questa ragione sono stati prontamente evacuati, a scopo preventivo, cinquanta condomini che vivono nello stesso stabile.

Come stanno le persone intossicate

Come anticipato, le persone che vivono all'interno della stessa palazzina sono state fatte evacuare in breve tempo a scopo preventivo.

Fortunatamente non si registra alcun ferito, ma due persone anziane sono state prese immediatamente in cura dagli operatori del personale sanitario del 118. Nell'incendio la coppia, a causa della presenza di fumo, ha riportato una lieve intossicazione.

L'incendio scoppiato per un fornello acceso

Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri del nucleo Radiomobile e della caserma di piazza Dante che hanno svolto le operazioni di spegnimento e bonifica e di messa in sicurezza della palazzina coinvolta.

Secondo le prime informazioni raccolte, l'incendio sarebbe scoppiato nell'appartamento al sesto piano, all'interno della cucina. Per quanto riguarda la causa del rogo, l'ipotesi principale è che, uscendo dalla casa e lasciandola vuota, il proprietario possa aver lasciato il fornello acceso. Dopo qualche ora, dal piano cottura le fiamme si sarebbero allargate alla stanza.