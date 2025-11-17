Ponte dell’Industria a Roma, chiusura totale dal 20 al 24 novembre: come cambia la viabilità

Ponte di Ferro

Il Ponte dell'Industria, anche noto come Ponte di Ferro a Roma chiude dal 20 al 24 novembre 2025 per lavori. Ad annunciarlo è l’assessora ai Lavori pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini. Nella notte tra il 2 e 3 ottobre 2021 il ponte, che collega i quartieri Ostiense e Marconi, attraversando il Tevere, ha subito gravi danni strutturali a seguito di un incendio. Dopo degli interventi è stato inaugurato il 20 marzo 2025 e riaperto al traffico dei veicoli. In settimana la chiusura parziale o totale, servirà allo svolgimento di "attività propedeutiche", spiegano dal Campidoglio, e al montaggio di arconi. Si tratta della fase conclusiva dell’intervento giubilare, i lavori si svolgeranno durante la notte.

"L’attuale fase di lavorazioni notturne è strettamente necessaria per il riposizionamento degli arconi storici restaurati sul Ponte dell’Industria – spiega Segnalini – Questa operazione e il successivo completamento della passerella ciclopedonale segnano la conclusione di un intervento complesso e necessario. Le brevi e programmate chiusure consentono di eseguire le ultime operazioni di montaggio degli elementi originali che caratterizzano fortemente l’infrastruttura". L’opera, cominciata a luglio 2023, del valore complessivo di circa 23 milioni di euro tra 18 milioni del Giubileo e 5 milioni di fondi capitolini, è realizzata da Anas S.p.A., società del Gruppo FS Italiane, in convenzione con Roma Capitale.

Quando chiude il Ponte dell'Industria a Roma: le date

Le date di chiusura del Ponte dell'Industria sono: dalle 22 alle 6 del 16, 17, 18 e 19 novembre con la chiusura notturna e dalle 22 del 20 novembre alle 6 del 24 novembre, con la chiusura totale.

Come cambia la viabilità per la chiusura del Ponte di Ferro

Durante la prima serie di chiusure verranno svolte le operazioni propedeutiche e di preparazione del cantiere che prevedono l’arrivo dei macchinari, la predisposizione delle attrezzature e delle aree operative e le verifiche preliminari sull’impalcato. A queste attività seguirà il montaggio degli arconi, che rappresenta l’ultima lavorazione prevista sul ponte e porta verso la conclusione dell’intervento. In concomitanza con la chiusura del Ponte di Ferro entrano in vigore delle modifiche alla viabilità. Ecco quali:

– chiusura notturna dalle 22 alle 6 del 16, 17, 18 e 19 novembre: il ponte sarà chiuso al transito, mentre su via del Porto Fluviale la circolazione sarà vietata tra via delle Conce e via della Riva Ostiense. Solo nel caso di via del Porto Fluviale, il divieto non coinvolge residenti e veicoli diretti alle aree interne ai fabbricati.

– chiusura totale dalle 22 del 20 novembre alle 6 del 24 novembre, la chiusura del Ponte dell'Industria sarà in vigore giorno e notte, così come il divieto di transito su via del Porto Fluviale, nel tratto compreso tra l'intersezione con via delle Conce e quella con via della Riva Ostiense, sempre ad eccezione dei residenti e dei veicoli diretti alle aree interne ai fabbricati.