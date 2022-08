Ponte della Magliana, chiuso tratto della Roma-Fiumicino per lavori di manutenzione: date e orari Dal 24 agosto al 5 settembre è prevista la chiusura notturna del Ponte della Magliana per manutenzione: cambia la viabilità. Deviate le linee 31-780 e M02.

A cura di Beatrice Tominic

Lavori in corso sulla Roma Fiumicino dove un tratto della A91 Roma Fiumicino resta chiuso per dieci giorni. Lo ha fatto sapere Anas con una nota: la società, che gestisce le infrastrutture stradali e la rete di strade statali e autostrade, ha annunciato il suo intervento in un tratto preciso della strada, su richiesta del Campidoglio. Gli interventi riguardano il tratto all'altezza dell'uscita della Magliana: in particolare si tratta di un intervento di manutenzione all'omonimo ponte.

Lavori sul viadotto della Magliana: date e orari

Per cercare di causare meno disagio possibile a chi, proprio in questi giorni, sta rientrando dalle ferie e si reca ogni giorni al lavoro, gli interventi sul viadotto della Magliana sono stati organizzati in orario notturno. In particolare chiudono le rampe che portano al viadotto da viale Isacco Newton e da via della Magliana. I lavori partono mercoledì 24 agosto, a partire dalle ore 22: il tratto di strada interessato della A91 Roma Fiumicino, all'altezza dell'uscita Magliana in direzione Roma, viene interdetto al traffico dalle ore 21 alle ore 6. Secondo quanto previsto, si stima che questa routine avrà la durata di una quindicina di oggi, fino al termine dei lavori, previsto per lunedì 5 settembre.

Lavori in corso: cambia la viabilità sulla A91 Roma -Fiumicino

Per poter garantire, anche in orario notturno, la circolazione dei veicoli dal viadotto della Magliana è deviata su altre strade limitrofe. Il traffico in direzione Roma, ad esempio, è deviato sull'uscita di via della Magliana, all'altezza del chilometro 1.600: da qui i veicoli possono procedere sulla viabilità comunale. Per il traffico verso il quartiere dell'Eur, invece, occorre percorrere la carreggiata esterna del Gra, Grande Raccordo Anulare e poi raggiungere la zona utilizzando l'uscita 28, che porta sulla via del Mare e termina su via Ostiense oppure quella 26 che, invece, conduce verso Roma centro.

Lavori sul viadotto della Magliana: bus delle linee 31, 780 e M02 deviati

Disagi anche per chi si muove con il trasporto pubblico in quanto le linee di bus 31 e 780 e il collegamento M02 per tutta la durata dei lavori, nell'orario indicato, sono deviate su altre strade e potrebbero non raggiungere tutte le fermate previste dal loro solito percorso. La prima, ad esempio, la linea 31, viaggia soltanto in direzione Laurentina, mentre il 780 soltanto in direzione piazzale Nervi.