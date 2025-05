Poliziotto fuori servizio riprende furto in diretta e lo sventa: è la seconda volta in pochi giorni

video suggerito

A cura di Enza Savarese

Filma un borseggiatore e poi lo arresta anche se non è in servizio. È il secondo fermo che l'agente effettua nel giro di due settimane durante il suo giorno libero. Succede nell'affollata via in Arcione quando l'agente ha appena staccato dal suo turno mattutino. Insospettito da un uomo che si avvicina ad un gruppo di turisti francesi, l'agente prima riprende la scena e poi ferma il borseggiatore che stava tentando la fuga.

Agente fuori servizio filma un borseggiatore all'opera e poi lo arresta

L'episodio si è svolto in pochi secondi in via in Arcione, nei pressi di via del Tritone. La vittima del borseggio era un anziano turista in visita nella Capitale, inconsapevole di essere l'obiettivo di un borseggiatore della zona. La scena invece non sfugge ad un ispettore della polizia di stato che aveva appena finito il turno mattutino di pattuglia. Nonostante fosse anche lui tra le strade del centro storico come turista per alcune ore, all'agente insospettisce sin da subito la presenza del borseggiatore tra il gruppo di turisti. Decide di non intervenire subito, ma di riprendere tutto a debita distanza con il suo telefonino. Il tutto si svolge in pochi secondi: il borseggiatore adocchia il marsupio di uno dei turisti più anziani, si avvicina, lo apre e ne sfila il portafogli. Si allontana poi velocemente dalla zona senza far rendere nemmeno conto alla vittima di essere stata derubata. Ad aver assistito a tutta la scena è l'agente in borghese, che blocca il borseggiatore prima della sua fuga nella folla. Dopo aver richiesto i rinforzi di altri colleghi del commissariato di Castro Pretorio, il borseggiatore viene fermato e il portafogli restituito al turista. Da alcuni controlli risulta che l'uomo fosse già sottoposto ad un ordine di allontanamento dalla zona rossa della stazione di Termini. Per lui è scattato quindi l'arresto per furto aggravato, convalidato poi dall'autorità giudiziaria.

È la seconda volta nel giro di due settimane che l'agente effettua un arresto mentre non è in servizio. Il primo era avvenuto in circostanze simili mentre si trovava sulla metro A. In quel caso ad essere fermati era un gruppo di borseggiatori che anche questa volta aveva preso di mira un anziano turista, prima distratto e poi derubato. Il colpo però non era andato in porto grazie all'intervento dell'agente in borghese.