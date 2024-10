video suggerito

Polizia all’ex Hotel Petra alla Romanina: terzo sgombero in un mese per 90 persone Sgombero in corso per gli occupanti già allontananti da Torre Mauro e dall’ex Hotel Cinecittà. Circa 90 le persone all’interno, tra cui donne e minori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Roma

Lo sgombero dell'Ex Hotel di Cinecittà

Sono in corso le operazioni di sgombero dell'ex Hotel Petra in via Sante Vandi alla Romanina, periferia Sud della Capitale. Qui avevano trovato riparo circa 90 persone, tra cui donne e minori in situazioni di fragilità, già allontanate dallo stabile che avevano occupato in via Silicella a Torre Maura. Si tratta per gli occupanti, quasi tutti di nazionalità straniera, molti provenienti dal Sud America, del terzo sgombero in un mese. La maggior parte degli occupanti infatti proviene dall'ex Hotel Cinecittà, sgomberato dopo mesi di polemica per i problemi di ordini pubblico e le attività illecite di cui lo stabile sarebbe stato il crocevia. Nello sgombero sono impegnati agenti di polizia, personale dei carabinieri e la polizia locale.