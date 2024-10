video suggerito

Dopo lo sgombero dell’ex hotel Jonio, occupato il Petra: 100 gli sfollati nell’albergo abbandonato Circa cento persone hanno occupato ieri sera l’ex hotel Petra. Si tratta degli sfollati mandati via prima dall’ex hotel Cinecittà, e poi dall’ex hotel Jonio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Le immagini dello sgombero: a sinistra la foto dal post del presidente del VI Municipio Nicola Franco, a destra da Welcome to Favelas.

Le persone che sono state sgomberate dall'ex Hotel Jonio a Roma hanno occupato un altro immobile abbandonato da anni, l'ex hotel Petra in via Sante Vandi alla Romanina. Secondo le prime informazioni la questura di Roma sta monitorando la situazione. Almeno cento persone sarebbero entrate ieri sera nell'ex albergo: si tratta degli sfollati che sono stati prima sgomberati dall'ex hotel Cinecittà, e poi dall'ex hotel Jonio.

Uno sgombero, quell'ex hotel Cinecittà, che aveva avuto molte criticità dato che molte delle persone non sono state ricollocate. Con la conseguenza che in tanti, dall'oggi al domani, si sono trovati per strada, senza un posto dove andare. Non solo persone adulte, ma anche bambini. E chi non ha trovato ospitalità da amici o parenti, ha occupato l'ex hotel Jonio. Solo qualche giorno fa nella struttura c'era stato un censimento. Ieri, lo sgombero.

L'ex hotel Cinecittà era finito nel mirino delle forze dell'ordine dopo diversi fatti di sangue avvenuti nella struttura. I residenti della zona, inoltre, lamentavano l'aumento della criminalità dovuta a diverse persone che nell'albergo vivevano di espedienti. Oltre a loro però, c'era anche chi svolgeva lavori ‘normali' e mandava i figli nelle scuole della zona. Lo sgombero, quindi, è stato molto problematico per le persone in emergenza abitativa, che dall'oggi al domani non hanno più saputo dove andare.

"Non ci hanno avvisato di quanto stava per accadere – aveva spiegato in quell'occasione a Fanpage.it Rosa Ferraro, la presidente della commissione delle Politiche Sociali – Così se da una parte è stata accolta come una buona notizia, per ripristinare la legalità della zona dopo i reiterati episodi di criminalità, dall'altra almeno una decina di famiglie con bambini e bambine sono rimaste senza casa. E per noi è scattata l'emergenza".