Picchiato da un altro genitore per un banale incidente tra bimbi al parco: “Butto tua figlia nel lago”

Un padre stava spingendo la figlia sull’altalena al parco giochi del laghetto dell’Eur a Roma quando è stato picchiato da un altro genitore: la piccola aveva urtato il figlio.

Quello che doveva essere un pomeriggio come tanti si è trasformato in un incubo. Un padre era al parco con la figlia, intento a spingerla sull’altalena, quando una giornata tranquilla in famiglia è degenerata in violenza. Secondo il racconto dell’uomo, tutto sarebbe nato da un urto tra i bambini: la figlia avrebbe accidentalmente colpito il figlio di un altro genitore presente nel parco. I piccoli non si sono fatti nulla, ma l’uomo non l’avrebbe presa bene e avrebbe iniziato a inveire con toni molto aggressivi contro il padre, davanti alla bambina. La situazione è poi precipitata. L’aggressore, mentre la moglie lo incitava, avrebbe preso a pugni l’uomo sotto gli occhi della figlia, terrorizzata e incapace di capire cosa stesse accadendo. Non solo: l'uomo avrebbe anche minacciato la bambina, dicendo al padre ‘butto tua figlia nel laghetto'. Tutto questo davanti una folla incredula.

I fatti sono avvenuti sabato 7 marzo, poco prima delle 18, al parco giochi dell'Eur vicino al ‘laghetto'. Dopo l’aggressione la coppia si è allontanata dal parco. La vittima, però, non intende lasciar correre: dopo aver presentato denuncia, ha lanciato un appello sui gruppi social della zona chiedendo a eventuali testimoni di farsi avanti per aiutare a identificare l’aggressore.

"Salve a tutti , cerco testimoni per l’aggressione avvenuta sabato 7 marzo ore 18.30 circa presso l’area giochi bimbi al laghetto dell’Eur – le parole dell'uomo, G. -. Se avete assistito, vi sarei grato se potete contattarmi in privato o in caso se potete condividere. Identikit aggressore: uomo forte accento romano di circa 30 anni alto 170, moro capelli molto corti con stempiatura, corporatura robusta. Figli di circa 2 e 6 anni. Moglie alta circa 160 capelli mossi/ricci castani con riflessi rossi".

Quanto successo è stato molto banale: G. stava spingendo la figlia sull'altalena, quando un bambino di circa sei anni è passato dietro, rischiando di essere colpito. G. allora si è messo in mezzo, parando il bimbo, in modo da evitare che potesse farsi male. In quel momento però, davanti è passato il fratellino del bambino, che invece è stato urtato dall'altalena. Nulla di grave, ma non appena vista la scena, il padre del bambino si è alzato andando a insultare G. e picchiandolo, incitato dalla moglie.

Al momento l’aggressore non è stato ancora rintracciato: sono tante però le persone che si sono indignate per l’accaduto, esprimendo solidarietà alla vittima e chiedendo che il responsabile venga individuato al più presto.