Picchiato con una mazza da baseball sul Raccordo Anulare: "Mio zio rischia di perdere il braccio" Un uomo di 65 anni è stato aggredito con una mazza da baseball sul GRA nel pomeriggio di martedì 11 giugno. Il nipote a Fanpage.it: "Mio zio rischia di perdere un braccio".

A cura di Rosario Federico

Foto Archivio

Un uomo di 65 anni è stato picchiato con una mazza da baseball sul Grande Raccordo Anulare, nel pomeriggio di martedì 11 giugno, intorno le ore 15.30, all'altezza del km 35+800 poco prima dell'uscita di Tor Bella Monaca. La vittima stava andando a trovare la compagna quando è stato aggredito sulla carreggiata esterna. Ora è ricoverato al Pronto Soccorso di Tor Vergata.

La denuncia dell'accaduto è arrivata dal nipote della vittima che ha raccontato i fatti a Fanpage.it: "È la solita strada che percorre per raggiungere mia zia, è iniziato questo battibecco, poi dopo aver messo le quattro frecce è stato aggredito con una mazza da baseball…ora rischia di perdere un braccio". La polizia stradale di Albano Laziale ha confermato le indagini in corso su quanto accaduto.

La lite e l'aggressione sul Grande Raccordo Anulare

Il nipote dell'uomo di 65 anni ha spiegato ai microfoni di Fanpage.it la sua versione dei fatti: "Mio zio di 65 anni era a bordo della sua Volvo V grigia metallizzata sul Grande Raccordo Anulare e stava andando a trovare mia zia nelle parti di Tor Bella Monaca. Era la solita strada che fa per recarsi da lei. Non era un percorso nuovo, non riesco ancora a capire veramente cosa sia successo – spiega il nipote – è ancora sotto shock, pian piano sta ricordando le cose e sta riprendendo coscienza di ciò che è accaduto. Ha avuto un battibecco tra lui e quest'altra persona e credo abbiano iniziato a superarsi. Poi questa persona ha messo le quattro frecce, è scesa anche prima da quanto ho capito, e con una mazza da baseball ha colpito mio zio in volto facendolo cadere. Ho notato che sullo sportello di destra ci sarebbero delle macchie di sangue…credo abbiano fermato il veicolo e hanno iniziato a litigare sulla parte destra del veicolo e ho trovato anche i suoi occhiali. È stato talmente malmenato che potrebbe rischiare di perdere il funzionamento dell'arto sinistro", conclude il nipote.

Sono in corso le indagini

La polizia stradale indaga sulla vicenda e sta svolgendo alcuni accertamenti con le immagini e i filmati acquisiti delle telecamere di video sorveglianza del Grande Raccordo Anulare. Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118 che hanno trasportato l'uomo di 65 anni al Pronto soccorso di Tor Vergata.