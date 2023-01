Picchiata a sangue dall’ex fidanzato all’uscita della Metro Arco di Travertino: grave una donna La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 nella mattinata di ieri, martedì 24 gennaio, e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Roma. Le sue condizioni sarebbero gravi.

A cura di Enrico Tata

Massacrata di botte dall'ex compagno, picchiata a sangue a pochi passi dalla fermata delle Metro A ‘Arco di Travertino', davanti a un negozio di kebab. La vittima forse aspetta un bambino, ma questo dettaglio non è ancora stato accertato. La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 nella mattinata di ieri, martedì 24 gennaio, e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Roma. Le sue condizioni di salute sarebbero gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Indagano gli uomini della squadra mobile di Roma

"Sono venuti i poliziotti, erano tanti, in più di una macchina e hanno cominciato a chiedere a tutti noi se avessimo visto una coppia litigare animatamente. Ma qui nessuno si è accorto del fattaccio", ha raccontato un commerciante al Messaggero. Della vicenda si stanno occupando gli investigatori della IV Sezione della Squadra mobile, specializzata nelle violenze domestiche e di genere.

L'uomo rischia l'accusa per tentato omicidio

I poliziotti hanno ascoltato i commercianti della zona e i potenziali testimoni dell'episodio per cercare di realizzare un identikit dell'aggressore anche sulla base del racconto della vittima. Sono stati acquisiti nelle scorse ore anche i filmati realizzati dalle telecamere di sorveglianza della zona e soprattutto degli accessi alla stazione della metro A. L'obiettivo è accertare dove esattamente sia avvenuta la brutale aggressione. Un'altra domanda a cui stanno cercando di rispondere le forze dell'ordine è perché la donna si trovava ad Arco di Travertino (dal momento che abita in tutt'altro quartiere di Roma), se avesse un appuntamento con il suo ex oppure se quest'ultimo l'abbia seguita fin da casa. L'uomo rischia un'accusa di tentato omicidio.