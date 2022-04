Picchiano e derubano un rider a Trastevere: identificati due ragazzi di 16 e 18 anni Sono stati identificati i due ragazzi che hanno aggredito e derubato nella serata di sabato un rider a Trastevere, in vicolo del Cinque.

A cura di Beatrice Tominic

Sono state identificate le due persone che nella notte di sabato scorso, 2 aprile, hanno bloccato e aggredito un rider mentre stava svolgendo il suo lavoro nel quartiere di Trastevere, nel cuore della capitale.

Si tratta di due ragazzi giovani, entrambi romani e fino ad ora incensurati, di 16 e 18 anni, che sono stati identificati nella stessa serata di sabato dai carabinieri, dopo una serie di accertamenti. Come scrive il Corriere della Sera in un articolo di oggi, infatti, il diciottenne è stato arrestato dai carabinieri per concorso in tentata rapina e lesioni e comparirà in tribunale per l'udienza di convalida davanti al gip, mentre il sedicenne è stato denunciato e affidato ai genitori.

L'aggressione del rider a Trastevere

L'aggressione è avvenuta nella notte di sabato scorso, nel quartiere di Trastevere, dove il rider, un ragazzo cittadino del Bangladesh, si è recato per prelevare i pasti che avrebbe dovuto consegnare nel corso della serata in uno dei tanti ristoranti della zona. Mentre si trovava in vicolo del Cinque, nel cuore del quartiere di Trastevere, si sono avvicinate due persone in sella ad uno scooter e lo hanno bloccato mentre si trovava ancora a bordo della sua bicicletta.

I due lo hanno colpito più volte sferrandogli dei pugni sul casco e facendolo cadere dalla bicicletta. Poi lo hanno derubato di tutti i soldi che aveva con sé, qualche decina di euro, riuscendo a scappare prima dell'arrivo dei carabinieri. I militari, infatti, sono arrivati poco dopo e hanno prestato soccorso al giovane rider, trasportato in seguito all'ospedale, dove è stato medicato.

Più di 25 denunce dall'inizio dell'anno

Le cifre parlano chiaro: la violenza sui rider, sempre più spesso colpiti, aggrediti e derubati, è in aumento. Dall'inizio di quest'anno, come denunciano i Segretari Generali di Filt-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti Roma e Lazio, infatti, sono più di 25 le denunce effettuate. Il dato, però, si riferisce alla piattaforma con cui i sindacati hanno maggiori contatti. "A questa cifra tuttavia vanno aggiunti gli incidenti che riguardano i fattorini di altri delivery, oltre che i numerosissimi casi in cui i rider decidono di non denunciare, per paura di perdere il lavoro", hanno aggiunto.