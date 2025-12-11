roma
video suggerito
video suggerito

Picchia la moglie fino a farla svenire e la stupra: arrestato grazie alla segnalazione di un medico

Un uomo è finito in carcere per maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale. A dare l’allarme attivando il protocollo antiviolenza una guardia medica.
Segui tutte le news di Fanpage.it in tempo reale su Google.
A cura di Alessia Rabbai
0 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Ha picchiato sua moglie fino a farla svenire facendola finire in ospedale. L'ha minacciata e insultata, fino ad arrivare a stuprarla, costringendola a rapporti sessuali contro la sua volontà. È il lungo incubo vissuto da una donna, vittima di continue violenze e soprusi da parte del marito. Finita in ospedale, a dare l'allarme è stato un medico che l'ha visitata e ha segnalato il codice rosso alle forze dell'ordine. Così gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato e portato in carcere il marito, che dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia, lesioni gravi e violenza sessuale. La donna è stata collocata in una casa protetta, dove potrà riprendersi libertà, serenità e vita.

I fatti risalgono ai giorni scorsi e sono avvenuti a Roma. Presunto responsabile delle violenze è un 44enne di origini egiziane. Per lui è scattato l'arresto a seguito dell'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma. I poliziotti del Commissariato Trastevere hanno ricostruito il quadro della vicenda dopo la segnalazione arrivata da una guardia medica.

Dagli accertamenti è emerso che la donna era continuamente vittima di violenze fisiche e abusi psicologici da parte del marito che la insultava e mortificava, la minacciava fino a stuprarla. Ai poliziotti la donna ha raccontato i gravi soprusi sopportati nel tempo e mai denunciati: dopo il matrimonio di appena un anno fa, il marito ha iniziato a controllarla in maniera ossessiva, arrivando a isolarla dalla famiglia e dai suoi affetti più cari, fino a monitorarne gli spostamenti e lo smartphone.

Leggi anche
Agguato al bus a Rieti, il 53enne Barberini: "Ho lanciato una pietra, ma non quella che ha ucciso l'autista"

Le minacce con il passare dei mesi sarebbero degenerate, fino alla violenza sessuale. In particolare quella notte in cui la donna è finita in ospedale il marito l'ha picchiata fino a farla svenire, perché lei aveva ricevuto una richiesta di amicizia sui social network. Sarebbe stato il marito stesso ad accompagnarla poi dalla guardia medica. Il dottore vedendo lividi e segni di violenza sul corpo della paziente, ha subito chiamato le forze dell'ordine, segnalando un codice rosso e attivando così il protocollo antiviolenza. I poliziotti hanno accompagnato la vittima in una struttura protetta per poi scrivere la querela. La Procura ha chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari un’ordinanza di custodia cautelare e i poliziotto hanno portato l'uomo in carcere.

Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Studentessa violentata alla metro Jonio, si cercano tracce di Dna: “Sono stati tre uomini”
Manifestazione per la studentessa stuprata alla metro Jonio: "Siamo marea, non sei sola"
La studentessa violentata soccorsa da un'automobilista: "Era sotto shock"
Studentessa di 23 anni esce dalla metro di Roma e viene violentata da tre uomini
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views