Picchia la moglie fino a farla svenire e la stupra: arrestato grazie alla segnalazione di un medico

Immagine di repertorio

Ha picchiato sua moglie fino a farla svenire facendola finire in ospedale. L'ha minacciata e insultata, fino ad arrivare a stuprarla, costringendola a rapporti sessuali contro la sua volontà. È il lungo incubo vissuto da una donna, vittima di continue violenze e soprusi da parte del marito. Finita in ospedale, a dare l'allarme è stato un medico che l'ha visitata e ha segnalato il codice rosso alle forze dell'ordine. Così gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato e portato in carcere il marito, che dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia, lesioni gravi e violenza sessuale. La donna è stata collocata in una casa protetta, dove potrà riprendersi libertà, serenità e vita.

I fatti risalgono ai giorni scorsi e sono avvenuti a Roma. Presunto responsabile delle violenze è un 44enne di origini egiziane. Per lui è scattato l'arresto a seguito dell'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma. I poliziotti del Commissariato Trastevere hanno ricostruito il quadro della vicenda dopo la segnalazione arrivata da una guardia medica.

Dagli accertamenti è emerso che la donna era continuamente vittima di violenze fisiche e abusi psicologici da parte del marito che la insultava e mortificava, la minacciava fino a stuprarla. Ai poliziotti la donna ha raccontato i gravi soprusi sopportati nel tempo e mai denunciati: dopo il matrimonio di appena un anno fa, il marito ha iniziato a controllarla in maniera ossessiva, arrivando a isolarla dalla famiglia e dai suoi affetti più cari, fino a monitorarne gli spostamenti e lo smartphone.

Le minacce con il passare dei mesi sarebbero degenerate, fino alla violenza sessuale. In particolare quella notte in cui la donna è finita in ospedale il marito l'ha picchiata fino a farla svenire, perché lei aveva ricevuto una richiesta di amicizia sui social network. Sarebbe stato il marito stesso ad accompagnarla poi dalla guardia medica. Il dottore vedendo lividi e segni di violenza sul corpo della paziente, ha subito chiamato le forze dell'ordine, segnalando un codice rosso e attivando così il protocollo antiviolenza. I poliziotti hanno accompagnato la vittima in una struttura protetta per poi scrivere la querela. La Procura ha chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari un’ordinanza di custodia cautelare e i poliziotto hanno portato l'uomo in carcere.