Un uomo di 38 anni è stato arrestato dagli agenti della Sezione Volanti per aver picchiato brutalmente la compagna, portata in ospedale per essere medicata. Violenze, quelle esercitate dal 38enne, che andavano avanti da molto tempo: cinque anni secondo il racconto fatto dalla donna, che si è convinta a denunciare il compagno per mettere fine agli abusi. L'ennesimo abuso è avvenuto ieri in via Boccea, all'altezza dell'incrocio con via Urbano II. Un uomo ha visto la coppia alla fermata dell'autobus: lui completamente ubriaco, che la picchiava e insultava, lei che cercava di difendersi chiedendo aiuto. Quando ha visto il passante gli ha chiesto di chiamare il 112. L'uomo lo ha fatto e ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine sul posto, arrivate dopo qualche minuto.

Picchia la compagna alla fermata del bus, arrestato

Quando i poliziotti sono arrivati, la coppia era salita sull'autobus. Gli agenti si sono avvicinati e l'uomo – completamente ubriaco – si è scagliato contro di loro, minacciandoli e tentando di aggredirli fisicamente. È stato però bloccato e arrestato, mentre la donna è stata accompagnata in ospedale per le ferite causate dalle violenze. I medici hanno riscontrato un trauma contusivo facciale giudicato guaribile in non meno di quindici giorni. Ai poliziotti ha raccontato di subire violenze dall'uomo ormai da cinque anni, e che gli abusi erano all'ordine del giorno. Accompagnata presso il XIII Distretto Aurelio, ha sporto denuncia contro il 38enne. Quest'ultimo, dopo gli accertamenti di rito, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e maltrattamenti.