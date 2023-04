Picchia in gita il compagno di classe perché ha baciato Benedetta Porcaroli: ragazzo condannato I fatti risalgono a diversi anni fa, quando l’attrice andava ancora a scuola. L’aggressione è avvenuta durante una gita scolastica a Praga: il ragazzo, oggi 24enne, è stato condannato.

A cura di Natascia Grbic

Un ragazzo di ventiquattro anni è stato condannato a nove mesi di reclusione per aver picchiato, quando andava ancora a scuola, un coetaneo. Anche l'istituto, il Visconti, dovrà risarcire la vittima, che aveva riportato quarantadue giorni di prognosi ed era stata sottoposta a un'operazione al setto nasale.

Tutto era nato durante una gita a Praga, alla quale avevano partecipato gli studenti del IV e V anno. Due ragazzi si erano invaghiti della stessa compagna di classe: l'attrice Benedetta Porcaroli, oggi famosa per film e serie televisive, da quello sul massacro del Circeo, ‘La scuola cattolica', a ‘Baby'. L'allora giovane studentessa dà più confidenza alla vittima, e l'altro decide di vendicarsi: aspetta che il compagno di scuola si metta a dormire, si fa aprire la porta della sua stanza, e lo prende a pugni e testate, ferendolo gravemente.

Tornato in Italia, il ragazzo è dovuto andare in ospedale per curare i traumi. Sottoposto a una delicata operazione, ci è voluto più di un mese perché potesse riprendersi dalle ferite causate da quell'aggressione.

A processo ci è finito il ragazzo che l'ha picchiato. Ma anche la scuola è stata considerata responsabile e dovrà risarcire la vittima: secondo l'accusa, se i professori avessero controllato che gli alunni si trovavano nelle loro stanze quella notte, nulla sarebbe successo. Non solo: nonostante le evidenti ferite riportate al volto dalla vittima, avrebbero detto di non essersi accorti che era stata picchiata perché indossava un cappellino.