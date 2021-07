Un operaio è rimasto ferito gravemente nel crollo di un solaio a Piazzale Clodio a Roma. L'incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 7 luglio, intorno alle ore 10. Si tratta di un trentatreenne di nazionalità romena, per il quale è stato necessario il trasporto in ospedale. Secondo le informazioni apprese l'uomo stava svolgendo alcuni lavori all'interno di un'abitazione privata tra il sesto e il settimo piano di un palazzo all'altezza del civico 22 quando, improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, il solaio del bagno è crollato. L'operaio è precipitato per diversi metri al piano sottostante, l'impatto è stato rilevante. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto è intervenuto il personale sanitario, che lo ha soccorso e trasportato con l'ambulanza in ospedale con codice rosso per i traumi riportati.

L'opraio ferito a Piazzale Cludio si è rotto il bacino

Una volta arrivato al pronto soccorso del Policlinico Agostino Gemelli, il paziente è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti e alle cure del caso. Da quanto si apprende avrebbe riportato la frattura del bacino a causa della caduta dall'alto, ma fortunatamente non si trova in pericolo di vita. Presenti per i rilievi di rito gli agenti della Polizia di Stato, che hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto e svolto alcuni accertamenti.