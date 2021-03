"Correte, c'è un uomo anziano che si sta denudando davanti a delle ragazze". Questo il contenuto della chiamata fatta da un uomo di 47 anni alla Polizia di Stato, che poi però non si è fatto trovare all'arrivo delle forze dell'ordine. Un'accusa infondata, che serviva solo a depistare gli agenti da quello che era veramente accaduto: l'uomo, infatti, aveva picchiato un anziano e si era poi dato alla fuga. Aveva chiamato la polizia per provare a farla franca, pensando che in quel modo avrebbero arrestato lui e non lo avrebbero incolpato. Il suo piano è stato smascherato in pochissimo tempo. Quando i poliziotti sono arrivati sul posto non hanno infatti trovato nessun riscontro alle accuse del 47enne: nessuno aveva visto una persona anziana molestare delle adolescenti, né avevano sentito voci che fosse accaduto. Le successive indagini hanno fatto venire alla luce cosa era veramente accaduto.

Picchia anziano e gli causa un ematoma cerebrale: arrestato

Dalle indagini è risultato che l'autore della chiamata al 113 era un uomo di 47 anni con precedenti penali. E sempre dalle indagini è emerso ciò che era realmente accaduto, ossia, che poco prima aveva colpito una persona anziana al volto, colpendola gravemente. Il suo gesto non era stato dettato da nessun motivo in particolare: solo una violenza cieca e rabbiosa nei confronti di un uomo più fragile che non aveva nessun mezzo per contrapporsi alla furia del 47enne. I colpi inflitti al povero anziano gli hanno tra l'altro causato danni molto gravi, con una vistosa tumefazione all'orbita oculare e un conseguente ematoma cerebrale. Il 47enne è stato arrestato con l'accusa di lesioni personali aggravate. Ora si trova agli arresti domiciliari in attesa della convalida dell'arresto.