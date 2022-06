Persone scomparse: a Ciampino si cerca Alexandra, 14 anni, l’appello sul sito di Chi l’ha visto? A Ciampino la 14enne Alexandra è uscita di casa intorno alle 8 del mattino e non è più rientrata.

A cura di Enrico Tata

Alexandra, 14 anni, è scomparsa ieri, mercoledì 22 giugno, da Ciampino, provincia di Roma. Stando a quanto riferiscono i suoi genitori, è uscita di casa intorno alle 8 del mattino e non è più rientrata. È una studentessa residente a Ciampino con la famiglia, ha una corporatura robusta, è alta 1,70, ha gli occhi azzurri e i capelli castani. Il giorno della scomparsa indossava una canottiera nera, pantaloni jeans chiari. Ha un piercing al naso (come si vede nella fotografia pubblicata online) e una piccola cicatrice sul labbro superiore.

"Alexandra, 14 anni, studentessa, vive a Ciampino (Roma) con la famiglia. Il 22 giugno intorno alle 8 del mattino è uscita e non ha dato più sue notizie", così si legge sul sito della trasmissione Rai ‘Chi l'ha visto?'. La famiglia non ha diffuso ulteriori dettagli. Chi pensa di averla vista, può contattare le forze dell'ordine.

Ha spiegato in diretta a Rai Tre la sorella di Alexandra: "Mia sorella si è allontanata questa mattina verso le 8,30. Non si sa niente di lei, è stata fatta una denuncia, la stiamo cercando, speriamo torni presto o che almeno ci dica che sta bene. Non ha il telefono perché le è stato tolto. Il motivo che chatta con persone sconosciute, che a noi non piacciono". "Voi siete preoccupati e pensate che potrebbe aver raggiunto una persona con cui ha chattato ieri notte?", ha chiesto Federica Sciarelli in diretta. "Non so a cosa pensare a dire il vero, potrebbe essere qualsiasi cosa", la risposta della sorella. "Aveva una canottiera nera e un jeans chiaro con le tasche larghe. Io le chiedo semplicemente di tornare a casa, perché se c'è un problema lo si risolve e non lo si risolve scappando. Lei ha 14 anni, è fuori, non so come sta e se sta bene e questo mi logora. Che io sappia non ha soldi con lei", ha aggiunto ancora.