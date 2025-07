Perseguita la ex 14enne: “Torniamo insieme o pubblico e tue foto intime sui social”

Un 19enne è finito in carcere per aver minacciato la ex 14enne di diffondere le sue foto intime. I carabinieri lo hanno arrestato in flagranza di reato.

(Immagine di repertorio Getty Images)

Perseguitava la ex fidanzata quattordicenne, dicendole che se non fosse tornata insieme a lui avrebbe diffuso le sue foto intime sui social network. L'episodio è accaduto nei giorni scorsi a Roma. Autore del gesto è un diciannovenne, che i carabinieri della Stazione di Marina Tor San Lorenzo hanno arrestato in flagranza di reato per atti persecutori e detenzione di materiale pedopornografico.

Vittima delle minacce dell'ex è un'adolescente, che si è confidata con i genitori. Suo padre l'ha accompagnata a sporgere denuncia dai carabinieri, lei ha raccontato la sua versione dei fatti assistita da una psicologa della Procura della Repubblica di Velletri. Ha denunciato di aver subito atti persecutori da parte del suo ex fidanzato. Lui la minacciava di pubblicare le sue foto intime sui social network se non fosse tornata insieme a lui. I militari hanno acquisito le informazioni necessarie e perquisito il ragazzo: nel suo smartphone c'erano foto intime della giovane. Il diciannovenne è stato portato nel carcere di Velletri, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

A Nettuno i carabinieri della Compagnia di Anzio sempre nei giorni scorsi hanno arrestato in flagranza di reato un uomo per maltrattamenti e lesioni. I militari sono intervenuti dopo la segnalazione di una lite tra ex conviventi. Una donna di sessant'anni ha raccontato ai carabinieri che il suo ex l'ha aggredita. La donna soccorsa e trasportata in ospedale per le percosse ricevute, ha ricevuto la prognosi di un mese. L'uomo era già sottoposto a un divieto di avvicinamento nei suoi confronti, dunque i carabinieri lo hanno arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti e lesioni e portato nel carcere di Velletri.