Perde tutto ai Gratta e Vinci, torna armato al bar e lo rapina: caccia all’uomo a Roma Rapina in un locale di via Gregorio VII. L’uomo è entrato con la pistola in pugno e si è fatto consegnare l’incasso. Indaga la Polizia di Stato.

A cura di Pierluigi Frattasi

Perde tutto ai Gratta e Vinci, ma non ci sta e poco dopo torna armato di pistola in ricevitoria. La rapina e fugge via con l'incasso. È quanto accaduto a Roma, in un bar di via Gregorio VII, tra l’Aurelio e il Vaticano, il pomeriggio di venerdì 10 novembre 2023. Il rapinatore col vizio del gioco avrebbe trascorso ore a grattare le schedine con la monetina, ma senza ottenere grosse vincite. Amareggiato, se ne sarebbe andato via, come racconta Il Messaggero, per tornare, però, a distanza di alcuni minuti con una pistola in pugno e farsi consegnare il bottino, con il quale si è poi dileguato.

Le indagini della Polizia di Stato

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che si sono messi subito sulle tracce del rapinatore. Ancora da accertare la dinamica dell'accaduto, ma, secondo le prime ricostruzioni, l'autore della rapina sarebbe stato individuato proprio nel giocatore che aveva trascorso poco prima il pomeriggio a grattare i Gratta e Vinci nello stesso bar. I poliziotti hanno raccolto le testimonianze del titolare della ricevitoria e dei clienti del locale, in quel momento affollato di avventori.

L'identikit del ricercato: italiano e con forte accento romano

L'uomo, che, secondo le prime informazioni, sarebbe un italiano con forte accento romano, avrebbe agito a volto scoperto. Sarebbe entrato nel bar con la pistola già in pugno, puntando dritto alla cassa. Poi si sarebbe fatto consegnare il denaro dal titolare, prima di uscire e darsi alla fuga a piedi. Sulla vicenda, indagano gli agenti del Commissariato Aurelio. Non è escluso che le forze dell'ordine possano acquisire eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza per cercare di identificare il rapinatore e ricostruire il percorso seguito nella fuga.