Perde l’equilibrio e rompe una tela di Guido Reni: a fine mostra gli interventi di restauro

È successo ieri pomeriggio, verso le ore 16, alla Galleria Borghese di Roma: una visitatrice ha perso l'equilibrio ed è caduta addosso al San Francesco di Guido Reni. Il fatto è avvenuto verso le ore 16 nella sala Mariano Rossi, la prima in cui è ospitata la mostra Il Sacro e la Natura su Guido Reni dal primo marzo al 22 maggio. Per cercare di non cadere, infatti, la turista si sarebbe aggrappata alla tela, lacerandola. Il taglio sul dipinto, in prestito dal Museo di Roma che si trova a Palazzo Braschi, a piazza Navona, è di circa 4 centimetri.

La caduta

Non sono ancora chiare le cause che hanno portato alla caduta della donna, forse scivolata per un malore, per distrazione o perché costretta a camminare in una percorso stretto: quello per i turisti, infatti, è articolato sui lati della sala, perché il pavimento nella altre parti è ricoperto da mosaici. Non appena ha perso l'equilibrio, la turista è subito stata soccorsa da personale del museo, ma non si è potuto comunque evitare il taglio alla tela. Nonostante il danneggiamento, però, la mostra ieri è proseguita senza alcun cambiamento: l'unica accortezza è stata proteggere il corridoio che porta al dipinto con due cordoni e farlo sorvegliare da due addetti.

La ricognizione per riparare il danno

Soltanto nella giornata di oggi i curatori del Museo di Roma e della Sovrintendenza Capitolina sono arrivati alla Galleria Borghese per verificare quanto successo e valutare, insieme alla Direttrice della Galleria Borghese, Francesca Cappelletti, come agire.

Il taglio, lungo 4 centimetri, non è destinato a rovinare ulteriormente la superficie pittorica. Proprio per questa ragione, dopo un primo intervento che servirà per stabilizzare la situazione con delle velinature di protezione, si prevede che il quadro resterà esposto fino al termine della mostra. Soltanto una volta conclusa, il 22 maggio prossimo, inizieranno ulteriori operazioni per un intervento di restauro definitivo. Soltanto al termine di questi lavori, infine, potrà tornare ad essere visibile al pubblico nelle sale di Palazzo Braschi.

La tela del San Francesco di Guido Reni

Il San Francesco di Guido Reni è uno stendardo processionale che ritrae il santo mentre riceve le stimmate. Commissionato dalla Confraternita delle Sacre Stimmate di San Francesco di Campagnano Romano, è rimasto a lungo di proprietà privata e poi è entrato nelle collezioni capitoline a partire dagli anni Sessanta del secolo scorso.