Perde la vita il 34enne Alex Palumbo, annegato nel laghetto dell’Eur a Roma Alex Palumbo, 33enne nato a Cassino e residente a Cervaro, è morto annegato nelle acque del laghetto dell’Eur a Roma. Il ragazzo lavorava come promoter. “Apprendiamo con grande tristezza la tragedia accaduta nella notte al laghetto dell’Eur. Siamo vicini nel dolore ai familiari della giovane vita spezzata a cui esprimiamo un sentito cordoglio”, si legge in una nota di Eur Spa.

A cura di Redazione Roma

Stando a quanto riporta il Messaggero, è Alex Palumbo, nato a Cassino e residente a Cervaro, il 33enne che è morto annegato nelle acque del laghetto dell'Eur a Roma. Il ragazzo lavorava come promoter.

L'allarme è stato dato questa notte quaranta minuti dopo la mezzanotte. Il 33enne si è spogliato e si è gettato in acqua. La scena è stata vista da un addetto alla sicurezza del cinema galleggiante, che ha immediatamente dato l'allarme quando ha visto il ragazzo non riemergere dall'acqua. Quando i soccorritori sono arrivati, Alex era già morto. Il suo corpo è stato riportato a riva e ora è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Su una panchina sono stati trovati i suoi indumenti. Le indagini sono condotte dagli agenti del commissariato Esposizione, che per il momento non escludono l'ipotesi del suicidio.

Il cordoglio di Eur Spa: "Vicini nel dolore ai familiari"

"Apprendiamo con grande tristezza la tragedia accaduta nella notte al laghetto dell'Eur. Siamo vicini nel dolore ai familiari della giovane vita spezzata a cui esprimiamo un sentito cordoglio", si legge in una nota di Eur Spa, proprietaria del laghetto artificiale dell'Eur.