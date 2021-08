Si immerge nudo nel laghetto dell’Eur a Roma: morto 33enne Tragedia nella notte a Roma. Un ragazzo di 33 anni si è tuffato nel laghetto dell’Eur ed è stato ritrovato morto. Ad accorgersi di quanto stava accadendo è stato un vigilante in servizio nell’area del Floating Theatre, il cinema galleggiante. L’uomo ha visto il giovane spogliarsi e gettarsi in acqua senza riemergere. Per questo ha dato l’allarme e ha avvertito le forze dell’ordine.

A cura di Enrico Tata

Tragedia nella notte a Roma. Un ragazzo di 33 anni si è tuffato nel laghetto dell'Eur ed è stato ritrovato morto. Ad accorgersi di quanto stava accadendo è stato un vigilante in servizio nell'area del Floating Theatre, il cinema galleggiante. L'uomo ha visto il giovane spogliarsi e gettarsi in acqua senza riemergere. Per questo ha dato l'allarme e ha avvertito le forze dell'ordine intorno alla mezzanotte e quaranta. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e gli agenti della polizia del commissariato Esposizione. I tecnici specializzati dei pompieri hanno ritrovato il corpo sul fondo del laghetto, a pochi metri dalla riva.

Sul cadavere non c'è alcun segno di violenza. Gli abiti del 33enne e i suoi documenti di identità sono stati ritrovati su una panchina in riva al lago in via della Passeggiata Giapponese. Probabilmente il ragazzo si è immerso nel lago sotto l'effetto dell'alcol. Gli investigatori non escludono l'ipotesi del suicidio e stando alle prime ricostruzioni, sembrerebbe che l'uomo avesse problemi di salute. Sul posto anche la Polizia Scientifica. La salma è stata recuperata e affidata al medico necroscopo.