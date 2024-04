video suggerito

Hanami a Roma 2024: quando vedere i ciliegi in fiore al laghetto dell'Eur e all'Orto Botanico La fioritura dei ciliegi è un evento irrinunciabile della primavera romana. A Roma l'hanami dei sakura è gratis al laghetto dell'Eur e nel Giardino Giapponese dell'Orto Botanico, visitabile il 20 e il 21 aprile 2024, dalle 9 alle 18.30, il biglietto costa 10 euro.

A cura di Alessia Rabbai

L'hanami al Laghetto dell'Eur (Fonte: Getty Images)

L'hanami dei sakura a Roma è un evento imperdibile della primavera romana, che arriva con le prime giornate di bel tempo della stagione. Il significato profondo della fioritura dei boccioli di ciliegio giapponese è quello della ‘rinascita', appunto del risveglio della natura. Il termine giapponese hanami significa proprio ‘osservare i fiori' e a fiorire sono i sakura, i ciliegi che con i loro petali nel vento creano un'atmosfera davvero suggestiva, che ricorda gli anime. A Roma i luoghi in cui si può ammirare la fioritura dei ciliegi facendo una passeggiata sono il laghetto dell'Eur e l'Orto Botanico dell'Università di Roma La Sapienza, dove c'è anche il Giardino giapponese. La visita ai ciliegi del laghetto dell'Eur è gratuita, mentre l'ingresso all'Orto Botanico e al Giardino giapponese è a pagamento e il biglietto costa 10 euro. Il periodo di fioritura dei ciliegi va solitamente dalla seconda metà di marzo alla prima metà di aprile, ma varia a seconda di come si sviluppa la primavera.

Hanami al laghetto dell'Eur

Il laghetto dell'Eur è un luogo molto gettonato per osservare la fioritura dei ciliegi a Roma. Si possono fare passeggiate anche con i cani al guinzaglio e picnic sul prato, visitarlo è gratuito. Un bacino d'acqua artificiale che si trova al centro delle due carreggiate di via Cristoforo Colombo, ai cui lati si trovano i 2500 sakura, che in primavera, con i loro fiori bianchi o di un rosa pallidissimo, creano uno scenario meraviglioso, tipico dei manga. Il viale principale, che si snoda con un vialetto e una pista ciclabile si chiama, con un nome altamente evocativo, ‘Passeggiata del Giappone'. L'omaggio è al dono ricevuto dal primo ministro del Paese del Sol Levante nel suo viaggio in Italia nel 1959. Raggiungere il laghetto dell'Eur è facile: al Parco si accede da via Cristoforo Colombo, piazzale Enrico Mattei, viale America, viale Oceania, viale Umberto Tupini. Servendosi della metropolitana la fermata più vicina è quella della linea B, scendendo alla stazione Eur Fermi.

La fioritura dei ciliegi all'Orto Botanico con il Giardino giapponese

Oltre al laghetto dell'Eur, la fioritura dei ciliegi in città si può ammirare in un altro luogo molto suggestivo, un museo a cielo aperto, l'Orto Botanico di Roma dell'Università La Sapienza. Per la primavera 2024 le date in cui vedere l'hanami sono sabato 20 e domenica 21 aprile. I biglietti sono acquistabili sul sito web dell'Orto Botanico, l'ingresso costa 10 euro, i bambini fino ad 11 anni entrano gratuitamente. L'orario d'apertura va dalle 9 alle 18.30. Tra gli altri alberi e piante d'interesse, c'è il Giardino Giapponese, realizzato secondo un modello di giardino orientale con bellissimi giochi d’acqua, piccole cascate e due laghetti. L'Orto Botanico si trova in Largo Cristina di Svezia, 24 in zona Trastevere. Con i mezzi pubblici è raggiungibile le linee 23, 280, 62, 80, 87, H degli autobus Con le linee ferroviarie FC3, FL3, con la metropolitana linea A e B e con il tram 8.