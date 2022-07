Perde il controllo dello scooter e si schianta su una recinzione: morto il 52enne Gianvito Russo Ex infermiere, da anni Gianvito Russo viveva in una baita sul Monte Papese, insieme agli animali di cui si prendeva cura.

A cura di Natascia Grbic

Ancora un incidente mortale sulle strade della capitale. Un uomo di cinquantadue anni, Gianvito Russo, è deceduto nel territorio di Castel Madama mentre viaggiava in sella al suo scooter, un Suzuky Burgman. Per cause ancora da accertare, Gianvito ha perso il controllo del mezzo a due ruote, finendo nell'opposto senso di marcia e schiantandosi contro una recinzione. Per lui non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Immediati i soccorsi del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Ex infermiere, da anni Gianvito Russo aveva deciso di lasciare il lavoro negli ospedali per vivere a contatto con la natura e gli animali, che ha sempre amato moltissimo. Viveva in una baita e coltivava la terra, conducendo un'esistenza semplice lontana dalla mondanità.

Sull'incidente in cui ha perso la vita il 52enne indagano i carabinieri della stazione di Castel Madama. Al momento le cause non sono ancora note, ma dalle prime informazioni emerse sembra si tratti di un incidente autonomo e che non siano coinvolti altri veicoli. Forse una distrazione o un malore alla base della perdita di controllo dello scooter: Gianvito, infatti, ha invaso la corsia di marcia opposta prima di schiantarsi contro il muretto, morendo praticamente sul colpo.

Solo poche ore prima, un ragazzo di 24 anni residente a Marco Simone è morto in un incidente stradale su via Nomentana, all'altezza del civico 500. Giorgio Alberto Galbiati, che lavorava come chef nella capitale, ha perso il controllo della moto schiantandosi contro un palo della luce, e morendo sul colpo. Anche in questo caso si è trattato di un incidente autonomo.