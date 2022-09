Perde il controllo dello scooter e cade a terra: morto il poliziotto Domenico De Angelis L’agente di polizia penitenziaria aveva appena terminato il suo turno di lavoro nel carcere di Civitavecchia. De Angelis è morto poco dopo l’arrivo in ospedale.

A cura di Natascia Grbic

Domenico De Angelis, assistente capo della polizia penitenziaria nel carcere di Borgata Aurelia, è morto nella notte tra sabato e domenica a causa di un grave incidente stradale.

Per cause ancora da accertare, Domenico De Angelis ha perso il controllo del suo scooter Honda in zona Uliveto a Civitavecchia. Dopo aver urtato il marciapiede è finito a terra, riportando gravissime ferite a causa del violento impatto con l'asfalto.

Subito sono arrivati i soccorritori del 118, che vista la gravità delle sue condizioni lo hanno trasportato d'urgenza in ospedale, a sirene spiegate. Purtroppo non c'è stato nulla da fare: le condizioni dell'agente di polizia penitenziaria erano disperate e i medici non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. Domenico De Angelis è morto poco dopo l'arrivo in ospedale, lasciando nella disperazione la sua famiglia e gli amici.

Cosa sia accaduto, non è chiaro. Domenico De Angelis potrebbe aver avuto un colpo di sonno, un malore o una distrazione fatale che gli hanno fatto perdere il controllo della moto, finendo a terra. Quella strada lui la conosceva bene e la percorreva sempre prima di tornare a casa. Una circostanza che ha causato ancora più sconforto alla famiglia e agli amici, che hanno scritto diversi messaggi di cordoglio sui social.

"Sembra non avere fine la sequela di eventi luttuosi per il Corpo di Polizia Penitenziaria – scrive in un post il gruppo della polizia penitenziaria su Facebook – Stavolta abbiamo perso l'assistente capo coordinatore Domenico De Angelis, in servizio a Civitavecchia, che si è schiantato con lo scooter mentre tornava a casa dopo il turno di lavoro ".