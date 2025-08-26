Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muro: morto 40enne a Zagarolo

Un uomo di quarant'anni è morto questa notte in un incidente stradale avvenuto in via Colle Pallone Nuovo a Zagarolo. La tragedia è avvenuta poco dopo l'una di notte: la vittima alla guida della vettura, una Fiat Panda, ha perso il controllo della macchina, schiantandosi contro un muro. Scaraventato fuori dall'abitacolo a causa della violenza dello schianto, il 40enne è morto poco dopo l'arrivo all'ospedale di Palestrina.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della locale stazione per i rilievi del caso. Secondo le prime informazioni emerse, si sarebbe trattato di un incidente autonomo, senza il coinvolgimento di altri mezzi.

Non si sa perché l'uomo abbia perso il controllo dell'auto, schiantandosi contro il muro. Forse un malore, un colpo di sonno o il buio della notte che hanno ridotto la visibilità della strada. La salma, trasportata nell'obitorio, sarà presto messa a disposizione della famiglia, che potrà così celebrare i funerali.

A lanciare l'allarme sono stati gli automobilisti di passaggio, che hanno notato la macchina del 40enne contro il muro. Via Colle Pallone Nuovo è una strada isolata, dove non passano moltissime macchine, e non è quindi chiaro se vi siano testimoni oculari del sinistro che possano aiutare a ricostruire l'incidente. Nonostante i passanti abbiano allertato immediatamente i soccorsi, non c'è stato però nulla da fare. Le condizioni dell'uomo erano purtroppo disperate, e nonostante l'urgenza del trasporto in ospedale è morto poco dopo il suo arrivo a causa delle gravissime lesioni riportate nello schianto. L'identità della vittima non è stata ancora resa nota.