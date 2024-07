video suggerito

Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un muro: 54enne muore a Roma Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un muro: morto un 54enne all'Aurelio. Si valuta l'ipotesi di malore alla guida.

A cura di Beatrice Tominic

Ha perso il controllo dell'automobile e si schianta contro un muro: è morto così un uomo a 54 anni nel pomeriggio di ieri, giovedì 11 luglio 2024. L'incidente è avvenuto nel quadrante di Roma nord ovest, nel quartiere Aurelio. L'impatto, contro il muro, è avvenuto in via del Casale di San Pio V, all'altezza del civico 120.

Stava viaggiando alla guida della sua Fiat Panda quando si è schiantato contro un muro. Per lui non c'è stato niente da fare: è morto sul colpo.

L'incidente all'Aurelio, morto 54enne

Stava viaggiando a bordo della sua Fiat Panda, quando ha perso il controllo dell'automobile e si è schiantato contro uno muro. È successo verso le 18 del pomeriggio di ieri, giovedì 11 luglio 2024. A causare il sinistro, autonomo, potrebbe essere stato un malore del conducente. Sul posto, non appena allertati, sono arrivati i soccorsi.

Oltre agli agenti del XIII Gruppo Aurelio della polizia locale di Roma Capitale, che hanno iniziato a svolgere tutti i rilievi del caso non appena arrivati sul luogo dell'impatto, per gestire la viabilità stradale. Chiuse, al momento dell'incidente, via del Casale di San Pio V, all'altezza del civico 120, tra via Cardinal Pacca e via Aurelia Antica.

I tentativi di rianimazione: muore a 54 anni

Non appena scattato l'allarme, oltre ai caschi bianchi, sono arrivati gli operatori del personale sanitario che si sono precipitati immediatamente sul cinquantaquattrenne che si trovava in condizioni critiche dopo l'incidente. Medici e infermieri hanno provato a rianimare il cinquantaquattrenne. Ogni tentativo dei soccorritori del 118, però, si è rivelato vano e l'uomo è morto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate.