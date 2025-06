video suggerito

Perde il controllo del tir e si ribalta, incidente sull’autostrada a Cassino: coda di 4 km in A1 Terribile schianto lungo l’autostrada A1 all’altezza di Cassino dove un tir si è ribaltata. Autostrada bloccata con 7 chilometri di coda verso nord, grave il camionista. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Beatrice Tominic

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

La coda dopo l'incidente, alle ore 11 circa di oggi, lunedì 9 giugno 2025.

Paura in autostrada A1 in direzione nord, dove un camionista ha perso il controllo del tir e si è ribaltato, sfondando il guard rail. L'incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 9 giugno 2025, all'altezza di Cassino, poco prima dell'uscita per la cittadina in provincia di Frosinone. Grave l'uomo al volante dell'autoarticolato, nel frattempo si sono sviluppate code verso nord.

L'incidente in autostrada A1 a Cassino, cosa è successo: la coda di quattro chilometri

I fatti risalgono alla tarda mattinata di oggi, lunedì 9 giugno 2025 e sono avvenuti lungo l'autostrada A1 Milano- Napoli. L'incidente si è verificato qualche chilometro prima dell'uscita per Cassino, nel Frusinate. In breve tempo si è creata una lunga coda verso nord, di almeno quattro chilometri, come riporta Autostrade per l'Italia e come mostra l'immagine in tempo reale del traffico lungo il tratto interessato, inserita in apertura di articolo.

Lo schianto, avvenuto per cause che sono ancora al vaglio, sarebbe avvenuto dopo che il camionista ha perso il controllo dell'autoarticolato che è finito per ribaltarsi. Nel sinistro il camion ha perso il carico in strada, che sembrerebbe essere del concime dalle prime informazioni emerse.

L'arrivo dei soccorsi: come sta il camionista alla guida del tir

Non appena scattato l'allarme, sul posto sono arrivati i soccorsi. Sul luogo del terribile incidente sono arrivati in breve tempo i vigili del fuoco del vicino distaccamento di Cassino e gli agenti di Polizia. Oltre a loro, naturalmente, gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che si sono precipitati verso il camionista e lo hanno immediatamente preso in carico, prestandogli le prime cure.

La persona al volante dell'autoarticolato è stata immediatamente trasferita in ospedale, in condizioni gravi, dove si trova ancora adesso, sottoposta alle cure di medici ed infermieri del pronto soccorso.

File chilometriche in A1 dopo lo schianto: come evitare il traffico

Dopo l'incidente, come anticipato, Autostrade per l'Italia ha registrato file lunghe almeno 7 chilometri in direzione nord. Il suggerimento, rivolto a chiunque si trovi a viaggiare in queste ore nel tratto del basso Lazio in autostrada, è quello di utilizzare l'entrata di Cassino consigliata verso Roma e l'uscita verso Napoli di San Vittore. La coda di quattro chilometri si è sviluppata proprio fra San Vittore e Cassino.